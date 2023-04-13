Чим замінити кондитерський мішок: 5 найкращих способів

Кондитерський мішок — головний інструмент для приготування кондитерських виробів. Він необхідний для прикрашання тортів, наповнення заварних тістечок і т.п.

Але буває, що в потрібний момент кондитерського мішка може не опинитися під рукою. Чим замінити кондитерський мішок — читай у матеріалі.

Чим замінити кондитерський мішок: швидкі способи

Кондитерський мішок з пергаменту. Для такого способу необхідно вирізати трикутник, а потім надати пергаменту конусну форму. Між шарами паперу для випікання не повинно бути проміжків, оскільки крізь них може витікати крем або тісто. Кондитерський мішок з пакета. Для цього потрібно взяти звичайний поліетиленовий пакет і перелити крем або тісто в нього. Отвір, в який ти заллєш масу, зав’яжи гумкою або тугою ниткою. З іншого боку пакета зроби маленький надріз, через який вичавлюватимеш крем. Пакет з-під майонезу. Насамперед його слід відмити. Для цього відріж дно пакета, навантаж крем і декоруй майбутні кондитерські шедеври. Пластикова пляшка. Насамперед промий її, в пробці зроби отвір ножем. Закрути пробку, обріж дно пляшки та наклади в неї крем. Кондитерський мішок з файлу. Візьми щільний файл, розріж його по діагоналі й у складеному стані помісти один із трикутників між двох аркушів паперу. Потім візьми гарячу праску і пройдися ним по діагональному зрізу файлу через папір. У ковпаку, що вийшов, зріж кінчик, щоб отримати отвір для вивільнення крему. Щільно набий мішок кремом, щоб не залишалося повітряних бульбашок, і починай малювати.

Як пошити кондитерський мішок

Для цього вибери щільну тканину й виріж з неї два однакові трикутники. Склади їх один на одного та проший за допомогою машинки (або вручну) всі сторони, крім отвору, через який вичавлюватимеш крем.

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Як зробити насадку для кондитерського мішка в домашніх умовах

Для того, щоб зробити насадку, найпростіше взяти пластикову пляшку з довгою шийкою. Шию потрібно відрізати, а в кришці зробити отвір (діаметр повинен бути таким, який тобі потрібен). Після цього встав насадку в отвір мішка й прикрутити кришкою з отвором.

Якщо ти хочеш зробити кремові вироби оригінальнішими, отвір у кришці роби у формі зірки, серця і т.д. Важливо також спочатку робити прості візерунки (якщо ти не знаєш, як поводитися з мішком та насадкою).

А якщо ти хочеш писати написи за допомогою мішка з насадкою, робити це потрібно максимально близько до торта, щоб візерунок вийшов акуратним.

Інколи ми згадуємо про приготування паски в останню мить, тож під рукою може не опинитися деяких інгредієнтів. Раніше ми розповідали рецепт паски з доступних продуктів.

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