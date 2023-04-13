Чим замінити кондитерський мішок: 5 найкращих способів

Кондитерський мішок — головний інструмент для приготування кондитерських виробів. Він необхідний для прикрашання тортів, наповнення заварних тістечок і т.п.
Але буває, що в потрібний момент кондитерського мішка може не опинитися під рукою. Чим замінити кондитерський мішок — читай у матеріалі.
Для цього вибери щільну тканину й виріж з неї два однакові трикутники. Склади їх один на одного та проший за допомогою машинки (або вручну) всі сторони, крім отвору, через який вичавлюватимеш крем.
Для того, щоб зробити насадку, найпростіше взяти пластикову пляшку з довгою шийкою. Шию потрібно відрізати, а в кришці зробити отвір (діаметр повинен бути таким, який тобі потрібен). Після цього встав насадку в отвір мішка й прикрутити кришкою з отвором.
Якщо ти хочеш зробити кремові вироби оригінальнішими, отвір у кришці роби у формі зірки, серця і т.д. Важливо також спочатку робити прості візерунки (якщо ти не знаєш, як поводитися з мішком та насадкою).
Якщо ти хочеш зробити кремові вироби оригінальнішими, отвір у кришці роби у формі зірки, серця і т.д. Важливо також спочатку робити прості візерунки (якщо ти не знаєш, як поводитися з мішком та насадкою).
А якщо ти хочеш писати написи за допомогою мішка з насадкою, робити це потрібно максимально близько до торта, щоб візерунок вийшов акуратним.
Інколи ми згадуємо про приготування паски в останню мить, тож під рукою може не опинитися деяких інгредієнтів. Раніше ми розповідали рецепт паски з доступних продуктів.
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