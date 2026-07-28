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Шел к людям с ножом: на митинге во Львове задержали мужчину

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 июля 2026, 11:30 2 мин.
Мужчина с ножом пытался прорваться к сцене на митинге во Львове
Фото Facebook

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