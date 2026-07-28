Шел к людям с ножом: на митинге во Львове задержали мужчину

Вечерний митинг в центре Львова, посвященный протесту против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова, едва не завершился трагедией. На площади возле памятника Тарасу Шевченко задержали вооруженного мужчину, который пытался прорваться к сцене. Об этом пишет полиция Львовской области.

Попытка нападения во Львове: на митинге за Федорова задержали мужчину с ножом

Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, около 21:00. В разгар акции, на которой собралось около 150 человек, неизвестный с закрытым лицом внезапно достал нож. Мужчина в балаклаве начал агрессивно двигаться в сторону спикеров, явно намереваясь совершить нападение.

— Полиция установила личность мужчины, задержанного с ножом во время акции во Львове. Задержанный — 32-летний житель Новояворовска. С места происшествия изъят нож. Известно, что мужчина имеет расстройства психического здоровья, — говорится в сообщении.

Однако довести задуманное до конца ему не дали сами участники митинга. Активисты быстро сориентировались, скрутили нападавшего и передали его патрульным, которые дежурили неподалеку.

Правоохранители оперативно установили, кто стоит за провокацией. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львовской области, злоумышленником оказался житель области.

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Учитывая состояние задержанного, сейчас рассматривается вопрос о его госпитализации в специализированное психиатрическое учреждение.

Напомним, акция во Львове стала частью общенациональной волны протестов. Люди вышли на площади Киева, Днепра, Одессы, Харькова и других городов, чтобы выразить несогласие с кадровыми изменениями в Министерстве обороны.

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