Коли буде метеоритний дощ Дельта-Аквариди у 2026 році: дата піку зорепаду

Уже зовсім скоро нічне небо подарує одне з найефектніших астрономічних явищ літа. Метеоритний дощ Дельта-Аквариди досягне піку активності наприкінці липня 2026 року.

Проте яскравість спалахів залежатиме від кількох важливих факторів. Розповідаємо, коли буде метеоритний дощ.

Що таке метеоритний дощ Дельта-Аквариди

Метеоритний дощ Дельта-Аквариди — це щорічний метеорний потік, який виникає тоді, коли Земля проходить крізь скупчення космічного пилу. Частинки входять в атмосферу, згорають і створюють яскраві смуги, які в народі називають “зірками, що падають”.

Потік пов’язують із залишками давнього небесного тіла, що колись стало джерелом сучасних комет Марсдена та Крахта.

Коли буде метеоритний дощ Дельта Аквариди

Якщо говорити про те, коли буде метеоритний дощ Дельта Аквариди, варто врахувати: загалом активність потоку триває із середини липня до середини серпня. Але найбільша кількість метеорів очікується саме в ніч із 30 на 31 липня 2026 року. У цей період за сприятливих погодних умов можна буде побачити десятки спалахів.

Однак за два дні до піку активності настане повня. Майже повністю освітлений Місяць зробить слабкі метеори менш помітними. Тому найкраще спостерігати явище далеко від міського освітлення, де небо залишається максимально темним.

Оскільки ти вже знаєш, коли буде метеоритний дощ, варто правильно підготуватися до спостереження. Для цього не потрібні телескопи чи біноклі — найкраще метеори видно неозброєним оком.

Як підготуватися до цього явища:

обери місце подалі від міського освітлення та вуличних ліхтарів;

спостерігай за небом після опівночі або перед світанком;

дай очам 15–20 хвилин, щоб повністю звикнути до темряви (краще не дивитися в екран смартфона);

спрямуй погляд у напрямку південної частини неба;

використовуй застосунки на кшталт Sky Guide або Star Walk для швидкого пошуку потрібних сузір’їв.

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