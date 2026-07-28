Стиль життя

Коли буде метеоритний дощ Дельта-Аквариди у 2026 році: дата піку зорепаду

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Липня 2026, 14:30 2 хв.
Коли буде метеоритний дощ: названо дату зорепаду Дельта-Аквариди у 2026 році
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь