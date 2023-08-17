Потрібні не тільки свічки! Що купити та як підготуватися до блекауту

Українці вже пережили чимало бід як мінімум за період повномасштабної війни, зокрема й відключення світла. Здається, ми усі вже могли б спокійно давати одне одному поради, що ж робити далі у передчутті холодної пори. Та все ж таки, щоб не загубитись у цьому потоці, Вікна зібрали для тебе список, що купити та як підготуватися до блекауту.

Тривожна валізка

Запитаєш, знову вона? Звісно, без неї поки ніяк, адже там можна вмістити усе необхідне. Тому коли буде наближатись холодна пора, краще скласти як мінімум усі важливі документи у тривожну валізку. Також у неї можна покласти речі першої потреби, воду та їжу.

Це потрібно пам’ятати на випадок, наприклад, якщо знадобиться швидко переїхати до родичів на кілька днів. Детальніше ми розповідали раніше у порадах, як зібрати тривожну валізку.

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Не забудь про готівку

Також важливо завжди мати запас готівки на випадок блекауту, адже у дні, коли немає світла, існують і проблеми зі зв’язком. Тому утворюються великі черги біля банкоматів, а в магазинах бажання розрахуватись картою стає проблемою. Тож варто приберегти певну суму в готівці.

Зроби запаси води

Навіть якщо світло більше не будуть вимикати, запаси води завжди потрібні. Водопостачання можуть відключити й через якусь несправність, тому пляшечка з водою, а краще кілька, допоможуть пережити цю неприємність.

А ось під час блекауту, ми вже знаємо, можуть виникнути проблеми з роботою насосів, які закачують воду у резервуари та передають її далі до споживачів. Тож запас технічної та питної води завжди стане у пригоді.

Найкраще технічну воду зберігати у відрах, пластикових бочках та пляшках. Питну воду краще поставити окремо, щоб не переплутати. Її потрібно мати по два-три літри на особу на добу.

Зроби запаси їжі

Звісно, у магазин можна сходити навіть тоді, коли там немає світла. Однак все ж таки варто мати й свої запаси на випадок, якщо хтось перенервує та викупить усі консерви міста.

Найкраще буде придбати ті продукти, які не будуть псуватись: крупи, консерви, овочі у невеликій кількості, олія, чай, цукор, енергетичні батончики, шоколад, каші та локшина швидкого приготування, сухарики, хлібці, горіхи та звісно консерви.

Також варто подбати й про продукти, які будуть лежати у холодильнику. Гарною ідеєю буде заповнити вільне місце у морозильнику пляшками з водою. Коли вимкнуть світло на довгий час, продукти варто покласти поруч із ними, тоді замерзла вода зможе певний час тримати холод та зберегти їжу.

Заряди всі електронні пристрої

Слідкувати за зарядом пристроїв, а особливо телефона, необхідно завжди. Та під час відключень світла це надзвичайно важливо. Тому коли стане морозно на вулиці, краще зберігати заряд телефона мінімум на 25%.

Також варто зарядити павербанки, ліхтарики та інші важливі засоби, що допоможуть пережити темні часи.

Подбай про зв’язок

Під час відключень світла може зникнути зв’язок, тому варто подбати одразу про кілька аспектів, щоб триматись у контакті як із зовнішнім світом, так і рідними.

Щоб дізнаватись важливі новини та не пропустити важливу інформацію, подбай, щоб у тебе був доступ до радіо. Так, це здається дуже давньою порадою, але краще, щоб приймач все ж таки був вдома.

Також необхідно заздалегідь домовитись з рідними, де ви можете зустрітись, якщо мобільного зв’язку не буде взагалі. Це потрібно проговорити й зі своїми дітьми: де зустрінетесь, куди йти малечі, що робити.

Якщо можливість подзвонити все ж таки буде, то варто прослідкувати, щоб цьому не завадив порожній мобільний рахунок. За ним варто слідкувати завжди, адже ніколи не знаєш, чого чекати завтра.

Крім того, можна виписати собі усі номери екстрених служб, щоб бути впевненими у своїй безпеці. А ось провайдеру можна подзвонити й навіть зараз, щоб запитати, чи буде можливість у нього працювати, якщо не буде світла. Якщо так, тоді можна придбати спеціальний павербанк, спеціальний шнур до нього та під’єднати до нього роутер.

Подбай про наповнення аптечки

Хтось завжди має добре підготовлену аптечку. Та у найбільш невідповідний момент в ній може забракнути необхідних ліків. Тому краще перевір її наповнення та придбай усі потрібні медикаменти на екстрений випадок.

Подбай про тепло в оселі

Під час довготривалого відключення світла можуть вимкнути й опалення. Але нам дуже не хотілося б замерзнути у себе вдома, тому варто зробити кілька кроків задля утеплення домівки. Крім того, варто скласти ще й теплі речі у доступному місці, щоб не перемерзнути.

Насамперед варто заклеїти вікна, щоб не було щілин. Також гарною ідеєю буде ущільнити вхідні двері. Про більше варіантів утеплення домівки ми розповідали раніше.

Не забувай про безпечне переміщення вулицею

Якщо ти маєш автівку, тоді варто тримати бак автомобіля повним, щоб будь-якої миті мати змогу спокійно дістатись у потрібне місце.

А ось якщо ти пішохід, тоді краще подбати про ліхтарик та спеціальний одяг чи наліпки для нього, щоб тебе було видно навіть у темноті.

Що варто купити перед блекаутом

Ми підготували список речей, які можуть знадобитись під час блекауту. Звісно, багато з них ти вже можеш мати. Але перевір, чи нічого важливого тобі не довелось пропустити.

павербанки;

кабелі, перехідники, адаптери;

ліхтарики;

лампи на батарейках;

гірлянди на батарейках;

світлодіодна стрічка;

сірники;

свічки;

вологі серветки (або одноразовий душ);

радіо на батарейках;

батарейки;

термоси;

світловідбивна стрічка.

Також за бажанням можна придбати засоби, які дозволять мати вдома світло незалежно від відключень електроенергії. Зокрема це можуть бути генератори. Однак їхнє використання можливе лише за умови дотримання безпекових рекомендацій.

Дехто може надавати перевагу портативним зарядним станціям, які можуть заряджати одночасно від семи до 13 пристроїв.

Та найважливіше у підготовці до можливого блекауту — це психологічна. Насамперед варто визначити для себе, що це чудова можливість присвятити час близьким та зайнятись справами, які довго доводилось відкладати.

Читай теж, як не впасти в депресію під час відключень світла та що робити. А також у цей період можна та варто подбати про інших, спробувати поспілкуватись з сусідами та допомогти тим, хто цього потребує.

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