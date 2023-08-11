Сучасні матеріали чи технології предків? Як і чим дешевше утеплити будинок

Календар невгамовно перегортає дні останнього місяця літа. Як не крути, однак вже час думати про зиму та те, як зробити її максимально комфортною — з урахуванням можливих обстрілів критичної інфраструктури військами РФ.

Щоб не мерзнути взимку та не мати клопоту з обігрівом, радимо вже зараз утеплити свій будинок.

Як утеплити будинок і чи є бюджетні варіанти — розповідаємо далі.

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Як утеплити будинок: бюджетні варіанти

Найпростішим та найбюджетнішим варіантом утеплення є пінопласт. Однак тут варто звертати увагу на вибір утеплювального матеріалу та його кріплення до фасаду ззовні, адже економія на матеріалах може зіграти з тобою злий жарт.

Також ефективніше утеплити будинок саме зовні, а зсередини можна використовувати екструдований пінополістирол, мінеральну вату чи той же пінопласт.

Як утеплити будинок зовні пінопластом

Експерти радять звернути увагу на сам матеріал: варто шукати саме пінопласт для утеплення, який дуже щільний і розділяється лише шматками, а не розсипається окремими кульками.

Сплутати пінопласт для утеплення можна з пінопластом для упакування.

Для того, щоб в утеплення будинку не довелося вкладатися ще раз за кілька років, треба пам’ятати кілька важливих кроків утеплення будинку пінопластом.

Перед кріпленням пінопласту треба очистити фасад від бруду і фарби та вирівняти його до ідеального стану. Також зверни увагу, щоб у покриття були гарні адгезійні властивості — тобто здатність до прилипання. Під час монтажу плити пінопласту треба покривати не найдешевшим клеєм для плитки, а відповідною клейкою сумішшю. При цьому, клеєм треба покривати 70% усієї плити, додатково закріпивши її не менше як шістьма дюбелями на квадратний метр. Сітка, яка накладається на фасад перед утепленням, повинна мати антикислотне просочення, бо сучасні тинькувальні суміші створюють агресивне кислотне середовище, яке роз’їдає армований шар.

Окрім пінопласту, будинок можна утеплити мінеральною ватою — деякі її властивості кращі за пінопласт, однак утеплення будинку мінеральною ватою обійдеться набагато дорожче за пінопластове.

Для утеплення будинку зовні можна використовувати екструдований пінополістирол, скловату чи ековату — вони не піддаються грибкам, однак дуже вразливі до вологи, тож при утепленні цими матеріалами особливу увагу варто звертати на дотримання правил утеплення.

Чим утеплити будинок: природні матеріали

А ось приватний будинок можна утеплити й природними матеріалами! Зараз власники таких будинків все частіше звертаються до досвіду наших предків — утеплюють стіни хати очеретом.

Утеплення очеретом — це простий і дуже бюджетний спосіб зберегти тепло в будинку, до того ж рослина додасть звукоізоляції.

Утеплити дім очеретом насправді дуже просто. Для цього з рослини треба зробити панелі, які потім “плитами” прикріпити до стіни.

Очисть очерет від листя, стебла — від внутрішніх перегородок та плівок. Уклади очерет шарами, додатково укріплюючи все скобами. Оброби плити очерету розчином, аби зробити його вогнетривким. Закрий очерет сайдингом, щоб стебла не розсихалися.

Додаткової теплоізоляції можна досягти утепленням вікон. Як правильно утеплити вікна, читай в нашому іншому матеріалі.

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