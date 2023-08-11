Сучасні матеріали чи технології предків? Як і чим дешевше утеплити будинок

Календар невгамовно перегортає дні останнього місяця літа. Як не крути, однак вже час думати про зиму та те, як зробити її максимально комфортною — з урахуванням можливих обстрілів критичної інфраструктури військами РФ.
Щоб не мерзнути взимку та не мати клопоту з обігрівом, радимо вже зараз утеплити свій будинок.
Як утеплити будинок і чи є бюджетні варіанти — розповідаємо далі.
Найпростішим та найбюджетнішим варіантом утеплення є пінопласт. Однак тут варто звертати увагу на вибір утеплювального матеріалу та його кріплення до фасаду ззовні, адже економія на матеріалах може зіграти з тобою злий жарт.
Також ефективніше утеплити будинок саме зовні, а зсередини можна використовувати екструдований пінополістирол, мінеральну вату чи той же пінопласт.
Експерти радять звернути увагу на сам матеріал: варто шукати саме пінопласт для утеплення, який дуже щільний і розділяється лише шматками, а не розсипається окремими кульками.
Сплутати пінопласт для утеплення можна з пінопластом для упакування.
Сплутати пінопласт для утеплення можна з пінопластом для упакування.
Для того, щоб в утеплення будинку не довелося вкладатися ще раз за кілька років, треба пам’ятати кілька важливих кроків утеплення будинку пінопластом.
Окрім пінопласту, будинок можна утеплити мінеральною ватою — деякі її властивості кращі за пінопласт, однак утеплення будинку мінеральною ватою обійдеться набагато дорожче за пінопластове.
Окрім пінопласту, будинок можна утеплити мінеральною ватою — деякі її властивості кращі за пінопласт, однак утеплення будинку мінеральною ватою обійдеться набагато дорожче за пінопластове.
Для утеплення будинку зовні можна використовувати екструдований пінополістирол, скловату чи ековату — вони не піддаються грибкам, однак дуже вразливі до вологи, тож при утепленні цими матеріалами особливу увагу варто звертати на дотримання правил утеплення.
А ось приватний будинок можна утеплити й природними матеріалами! Зараз власники таких будинків все частіше звертаються до досвіду наших предків — утеплюють стіни хати очеретом.
Утеплення очеретом — це простий і дуже бюджетний спосіб зберегти тепло в будинку, до того ж рослина додасть звукоізоляції.
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Утеплити дім очеретом насправді дуже просто. Для цього з рослини треба зробити панелі, які потім “плитами” прикріпити до стіни.
Додаткової теплоізоляції можна досягти утепленням вікон. Як правильно утеплити вікна, читай в нашому іншому матеріалі.
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