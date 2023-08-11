Современные материалы или технологии предков? Как и чем дешевле утеплить дом

Календарь неустанно перелистывает дни последнего месяца лета. Как бы ни было тяжело, пора подумать о зиме и о том, как сделать её максимально комфортной — с учетом возможных обстрелов объектов критической инфраструктуры со стороны российских военных.

Чтобы не замерзнуть зимой и не иметь проблем с отоплением, советуем уже сейчас утеплить свой дом.

Как утеплить дом и есть ли бюджетные варианты — расскажем далее.

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Как утеплить дом: бюджетные варианты

Пенопласт — самый простой и бюджетный вариант утепления. Однако здесь стоит обращать внимание на выбор утеплительного материала и его крепление к фасаду извне, ведь экономия на материалах может сыграть в злую шутку с тобой.

Эффективнее использовать именно вешнее утепление дома, но изнутри можно использовать экструдированный пенополистирол, минеральную вату или тот же пенопласт.

Как утеплить дом снаружи пенопластом

Эксперты советуют обратить внимание на сам материал: следует искать именно пенопласт для утепления, который очень плотный и разделяется только кусками, а не рассыпается отдельными шариками.

Пенопласт для утепления можно спутать с пенопластом для упаковки.

Для того чтобы в утепление дома не пришлось вкладываться ещё раз за несколько лет, нужно помнить несколько важных шагов утепления дома пенопластом.

Перед креплением пенопласта следует очистить фасад от грязи и краски и выровнять его до идеального состояния. Также обрати внимание, чтобы у покрытия были хорошие адгезионные свойства — то есть способность к прилипанию. При монтаже, плиты пенопласта нужно покрывать не самым дешевым клеем для плитки, а соответствующей клейкой смесью. При этом, клеем нужно покрывать 70% всей плиты, дополнительно закрепив её не менее шестью дюбелями на квадратный метр. Сетка, которая накладывается на фасад перед утеплением, должна иметь антикислотную пропитку, так как современные штукатурные смеси создают агрессивную кислотную среду, разъедающую армированный слой.

Кроме пенопласта, дом можно утеплить минеральной ватой — некоторые её свойства лучше пенопласта, однако утепление дома минеральной ватой обойдется гораздо дороже пенопластового.

Для утепления дома снаружи можно использовать экструдированный пенополистирол, стекловату или эковату — они не поддаются грибкам, однако очень уязвимы к влаге, поэтому при утеплении этими материалами особое внимание следует обращать на соблюдение правил утепления.

Чем утеплить дом: природные материалы

А вот свой дом можно утеплить и природными материалами! Сейчас владельцы частных домов все чаще обращаются к опыту наших предков — утепляют стены дома камышом.

Утепление камышом — это простой и очень бюджетный способ сохранить тепло в доме, к тому же растение придаст звукоизоляцию.

Утеплить дом камышом действительно очень просто. Для этого из растения нужно сделать панели, которые затем “плитами” прикрепить к стене.

Очисти камыши от листьев, стебли — от внутренних перегородок и пленок. Уклады камыши слоями, дополнительно укрепляя все скобами. Обработай плиты камыша раствором, чтобы сделать его огнеупорным. Закрой камыш сайдингом, чтобы стебли не рассыхались.

Дополнительную теплоизоляцию можно достичь утеплением окон. Как правильно утеплить окна, читай в нашем другом материале.

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