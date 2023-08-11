Современные материалы или технологии предков? Как и чем дешевле утеплить дом

Календарь неустанно перелистывает дни последнего месяца лета. Как бы ни было тяжело, пора подумать о зиме и о том, как сделать её максимально комфортной — с учетом возможных обстрелов объектов критической инфраструктуры со стороны российских военных.
Чтобы не замерзнуть зимой и не иметь проблем с отоплением, советуем уже сейчас утеплить свой дом.
Как утеплить дом и есть ли бюджетные варианты — расскажем далее.
Пенопласт — самый простой и бюджетный вариант утепления. Однако здесь стоит обращать внимание на выбор утеплительного материала и его крепление к фасаду извне, ведь экономия на материалах может сыграть в злую шутку с тобой.
Эффективнее использовать именно вешнее утепление дома, но изнутри можно использовать экструдированный пенополистирол, минеральную вату или тот же пенопласт.
Эксперты советуют обратить внимание на сам материал: следует искать именно пенопласт для утепления, который очень плотный и разделяется только кусками, а не рассыпается отдельными шариками.
Пенопласт для утепления можно спутать с пенопластом для упаковки.
Пенопласт для утепления можно спутать с пенопластом для упаковки.
Для того чтобы в утепление дома не пришлось вкладываться ещё раз за несколько лет, нужно помнить несколько важных шагов утепления дома пенопластом.
Кроме пенопласта, дом можно утеплить минеральной ватой — некоторые её свойства лучше пенопласта, однако утепление дома минеральной ватой обойдется гораздо дороже пенопластового.
Кроме пенопласта, дом можно утеплить минеральной ватой — некоторые её свойства лучше пенопласта, однако утепление дома минеральной ватой обойдется гораздо дороже пенопластового.
Для утепления дома снаружи можно использовать экструдированный пенополистирол, стекловату или эковату — они не поддаются грибкам, однако очень уязвимы к влаге, поэтому при утеплении этими материалами особое внимание следует обращать на соблюдение правил утепления.
А вот свой дом можно утеплить и природными материалами! Сейчас владельцы частных домов все чаще обращаются к опыту наших предков — утепляют стены дома камышом.
Утепление камышом — это простой и очень бюджетный способ сохранить тепло в доме, к тому же растение придаст звукоизоляцию.
Pexels
Утеплить дом камышом действительно очень просто. Для этого из растения нужно сделать панели, которые затем “плитами” прикрепить к стене.
Дополнительную теплоизоляцию можно достичь утеплением окон. Как правильно утеплить окна, читай в нашем другом материале.
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