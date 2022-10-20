Как самостоятельно утеплить балкон — преврати свой дом в неуязвимую крепость к холодам

Вопрос холодов этой зимой стоит остро для миллионов украинцев. Каждый спасается, как может, и думает, как утеплить свой дом.

Одним из самых уязвимых мест в доме и квартире является балкон. Ведь он может пропускать холодный воздух внутрь и не давать помещению прогреться до желаемой температуры.

Факты ICTV. Life разобрались, как утеплить балкон изнутри своими руками.

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Подготовка

Перед тем как утеплять балкон, его нужно подготовить:

Убери все вещи с балкона. Перекрой маленькие щели стойким к атмосферным колебаниям герметиком, а большие — монтажной пеной. Это защитит дом от холода и ветра, а также будет служить дополнительной теплоизоляцией. Выровняй стены и потолок — все неровности и трещины замажь раствором бетона.

Лучше утеплять балкон в теплую погоду. Но если все же отважишься этим заниматься в холода, то выбирай морозостойкую пену.

Что нужно для утепления балкона

Для утепления балкона своими руками тебе понадобится:

алюминиевый скотч;

пенопласт;

изолон-фольга-самоклейка — вспененный полиэтилен, имеющий с одной стороны фольгу, а с другой — клейкую ленту;

минеральная вата;

грунтовка-антисептик.

Как утеплить пол балкона

Начинай утеплять балкон с пола. Для этого используй пенофол или полиэтилен.

Положи на пол один из гидроизоляционных материалов, а на верх установи каркас из деревянных брусьев. Перед этим дерево обработай специальным раствором-антисептиком во избежание плесени и гниения.

Залей монтажную пену между стеной и брусьями для герметизации отверстий. Излишки пены срежь ножом.

После этого можно перейти к теплоизоляции. Можешь выбирать плиточный слой или в виде рулонов. Важно, чтобы между деревянными брусьями и утеплителем не было дыр.

При этом положи материал для утепления в два слоя. На верх положи еще слой пароизоляции, чтобы предотвратить образование конденсата.

Сверху можно класть ламинат или линолеум. А после этого и ковер.

Как утеплить стены балкона

Для утепления стен нужно использовать плиты пенопласта, пенополистирола или минеральную вату.

Прежде всего закрепи один из гидроизоляционных материалов на стены и установи обрешетку из деревянных брусьев по всей плоскости.

Заполни стыки монтажной пеной. На верх конструкции проложи пароизоляционную пленку.

Если балкон на углу дома, то стены следует утеплить двойным слоем или использовать более толстый материал. Для внутренней стены будет достаточно одного слоя.

Как утеплить потолок

Для утепления потолка можно использовать конструкции с каркасом или без.

Утепление потолка с каркасом:

Отделай потолок антисептиком, чтобы не образовывалась плесень.

Сделай каркас из деревянных брусьев.

Заложи туда утеплитель — минеральную вату, пену или пенопласт.

Сверху положи вагонку или гипсокартон.

Если же хочешь утеплить потолок без каркаса, то:

Отделай потолок грунтовкой, чтобы утеплитель дольше держался. Нанеси на лист пенопласта клей и приложи его к потолку. Закрепи материал. Отделай стыки пеной, чтобы холодный воздух не попадал через потолок.

Как правильно утеплить балкон

Для того чтобы результат утепления был более ощутимым, утепли балкон снаружи. Это дополнительно повысит температуру в доме.

Также проверь окна и балконные двери. Если они старенькие и пропускают холодный воздух, то замени их или вызови мастера, который сделает их более плотными.

Если у тебя пластиковые окна, то переставь их на зимний режим. Так рама окна будет плотнее прилегать к створке, что не будет давать теплу выходить наружу.

В любом случае можно использовать уплотнители для окон. Так они не будут пропускать холодный воздух в здание.

Читай, как и чем утеплить окна на зиму, чтобы не замерзнуть в холода.

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