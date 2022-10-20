Економія

Як самостійно утеплити балкон — перетвори свій дім на невразливу фортецю до холодів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 16:30
Як утеплити балкон: покрокова інструкція
Фото: Pexels

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Як самостійно утеплити балкон — перетвори свій дім на невразливу фортецю до холодів
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