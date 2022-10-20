Як самостійно утеплити балкон — перетвори свій дім на невразливу фортецю до холодів

Питання холодів цієї зими стоїть гостро для мільйонів українців. Кожен рятується, як може, та думає, як утеплити свою оселю.

Одним з найбільш вразливих місць у будинку та квартирі є балкон. Адже він може пропускати холодне повітря всередину та не давати приміщенню прогрітись до бажаної температури.

Факти ICTV. Life розібрались, як утеплити балкон зсередини своїми руками.

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Підготовка

Перед тим, як утеплювати балкон, його потрібно підготувати:

Забери всі речі з балкона. Перекрий маленькі щілини стійким до атмосферних коливань герметиком, а більші — монтажною піною. Це захистить оселю від холоду та вітру, а також слугуватиме додатковою теплоізоляцією. Вирівняй стіни та стелю — всі нерівності та тріщини замаж розчином бетону.

Найкраще утеплювати балкон у теплу погоду. Але якщо все ж наважишся цим займатись у холоди, то обирай морозостійку піну.

Що треба для утеплення балкона

Для утеплення балкона своїми руками тобі знадобиться:

алюмінієвий скотч;

пінопласт;

ізолон-фольга-самоклейка — спінений поліетилен, який має з одного боку фольгу, а з іншого — клейку стрічку;

мінеральна вата;

грунтовка-антисептик.

Як утеплити підлогу балкона

Починай утеплювати балкон з підлоги. Для цього використовуй пенофол або поліетилен.

Поклади на підлогу один з гідроізоляційних матеріалів, а на верх встанови каркас з дерев’яних брусів. Перед цим дерево оброби спеціальним розчином-антисептиком для уникнення цвілі та гниття.

Залий монтажну піну між стіною і брусами для герметизації отворів. Надлишки піни зріж ножем.

Після цього можна перейти до теплоізоляції. Можеш обирати плитковий шар або у вигляді рулонів. Важливо, щоб між дерев’яними брусами та утеплювачем не було дірок.

При цьому поклади матеріал для утеплення у два шари. На верх поклади ще шар пароізоляції, щоб запобігти утворенню конденсату.

Зверху вже можна класти ламінат чи лінолеум. А після цього й килим.

Як утеплити стіни балкона

Для утеплення стін потрібно використовувати плити пінопласту, пінополістиролу або мінеральну вату.

Перш за все закріпи один з гідроізоляційних матеріалів на стіни та встанови обрешітку з дерев’яних брусів по всій площині.

Заповни стики монтажною піною. На верх конструкції проклади пароізоляційну плівку.

Якщо балкон на кутку будинку, то стіни варто утеплити подвійним шаром або використовувати товстіший матеріал. Для внутрішньої стіни буде достатньо й одного шару.

Як утеплити стелю

Для утеплення стелі можна використовувати конструкції з каркасом чи без.

Утеплення стелі з каркасом:

Оброби стелю антисептиком, щоб не утворювалась цвіль.

Зроби каркас з дерев’яних брусів.

Заклади туди утеплювач — мінеральну вату, піну чи пінопласт.

Зверху поклади вагонку або гіпсокартон.

Якщо ж хочеш утеплити стелю без каркаса, то:

Оброби стелю ґрунтовкою, щоб утеплювач довше тримався. Нанеси на лист пінопласту клей і приклади його до стелі. Закріпи матеріал. Оброби стики піною, щоб холодне повітря не потрапляло через стелю.

Як правильно утеплити балкон

Для того, щоб результат утеплення був більш відчутним, утепли балкон ззовні. Це додатково підвищить температуру в оселі.

Також перевір вікна та двері балкона. Якщо вони старенькі та пропускають холодне повітря, то заміни їх або виклич майстра, який зробить їх щільнішими.

Якщо в тебе пластикові вікна, то перестав їх на зимовий режим. Так рама вікна буде щільніше прилягати до стулки, що не даватиме теплу виходити назовні.

У будь-якому разі можна використовувати ущільнювачі для вікон. Так вони не пропускатимуть холодне повітря в будинок.

Читай, як і чим утеплити вікна на зиму, щоб не замерзнути в холоди.

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