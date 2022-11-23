Шукай натхнення, а не страждай від негативних думок! Як не впасти в депресію під час відключень світла

Зараз по всій країні застосовують аварійні відключення електроенергії. У цей час рівень злості та суму зростає у кілька разів. Щоб цього не було, треба правильно проводити цей час.

Психолог Вікторія Островська розповіла Фактам ICTV.Здоров’я, як не зірватися в зневіру і депресію під час віялових відключень світла.

Вона повідомила, що віялові відключення світла стали для багатьох справжнім випробуванням.

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— Сувора реальність розгойдує нервову систему, провокуючи нервові зриви й депресивні стани, — підкреслила експертка.

Як емоційно підтримувати себе під час відключень світла

Вікторія радить подумати над різними сценаріями поведінки у такі моменти. Адже у стресових і несподіваних ситуаціях люди часто впадають в ступор.

Коли відключають світло, можна присвятити час тій справі, яку довго відкладав(-ла). Або сходити на прогулянку, якщо це безпечно.

Свіже повітря завжди заспокоює і прочищає розум, — наголошує Вікторія.

Крім цього, можна влаштувати мозковий штурм та подумати над проблемою, яка довго непокоїла. Запиши всі варіанти рішень, які приходять в голову — фіксуй те, що надсилає свідомість.

Проведи час без світла зі своєю родиною, пограй в настільні ігри чи провідай друзів. Спробуй також у цей момент знайти джерело натхнення — увімкни приємну музику, послухай аудіокнигу.

— Впусти у свою голову якомога більше світлих думок і перспективних ідей. Заведи зошит, в якому будеш записувати, як ти щодня долаєш складні часи, — порадила психологиня.

Вона наголошує, що не треба в темряві навантажувати себе негативними думками та занурювати свою свідомість у безвихідь.

Зараз нам усім варто розслабитися та випустити пар. Раніше ми розповідали, як зняти стрес за допомогою творчих занять.

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