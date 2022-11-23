Психологія

Шукай натхнення, а не страждай від негативних думок! Як не впасти в депресію під час відключень світла

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 20:00
Що робити під час відключення світла — поради психолога
Фото: Pexels

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