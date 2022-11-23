Ищи вдохновение, а не страдай от негативных мыслей! Как не впасть в депрессию во время отключения света

Сейчас по всей стране применяются аварийные отключения электроэнергии. В этот период уровень злости и отчаяния увеличивается в несколько раз. Чтобы этого не было, нужно правильно проводить это время.

Психолог Виктория Островская рассказала Фактам ICTV. Здоровье, как не поддаться унынию и депрессии во время веерных отключений света.

Она сообщила, что веерные отключения света стали для многих настоящим испытанием.

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— Суровая реальность раскачивает нервную систему, провоцируя нервные срывы и депрессивные состояния, — подчеркнула эксперт.

Как эмоционально поддерживать себя при отключениях света

Виктория советует подумать о разных сценариях поведения в такие моменты. Ведь в стрессовых и неожиданных ситуациях люди часто впадают в ступор.

Когда отключают свет, можно посвятить время тому делу, которое долго откладывал(-а). Или сходить на прогулку, если это безопасно.

Свежий воздух всегда успокаивает и прочищает разум, — подчеркивает Виктория.

Кроме этого, можно устроить мозговой штурм и подумать над проблемой, которая долго тебя мучила. Запиши все варианты решений, которые приходят в голову — фиксируй то, что посылает сознание.

Проведи время без света со своей семьей, поиграй в настольные игры или проведай друзей. Попробуй в этот момент найти источник вдохновения — включи приятную музыку, послушай аудиокнигу.

— Впусти в голову как можно больше светлых мыслей и перспективных идей. Заведи тетрадь, в которой будешь записывать, как ты ежедневно справляешься со сложными временами, — посоветовала психолог.

Она отмечает, что не нужно в темноте нагружать себя негативными мыслями и погружать свое сознание в безысходность.

Сейчас нам всем следует расслабиться и выпустить пар. Раньше мы рассказывали, как снять стресс с помощью творческих занятий.

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