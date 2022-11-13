Netflix, Spotify та YouTube без інтернету: як не померти з нудьги під час блекауту

На жаль, ситуація з відключеннями світла все ще нестабільна. Окрім того, до нашої перемоги залишається ризик повторних атак по енергетичній інфраструктурі.

Особливо сумно, коли таке відключення прийшлося на твій вихідний або вечір після роботи, на який ти вже запланував(-ла) активний відпочинок з електрикою.

Звісно, за стільки днів без світла ми навчилися імпровізувати, наприклад, згадали про тонну непрочитаних книг, до яких ніколи не доходили руки.

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Та сьогодні вже досить рано на вулицях стає темно, а витрачати ліхтарик на книгу хочеться не завжди, тим паче, що можна просто подивитися улюблений фільм чи послухати музику.

Отож, сьогодні ми розповімо тобі як користуватися улюбленими Netflix, Spotify та YouTube, коли немає світла, інтернету і навіть зв’язку.

Як користуватися платформами без інтернету

Насправді, все геніальне просто. Щоб переглядати улюблені відео чи слухати музику без усіх благ цивілізації, достатньо завантажити контент зі стримінгових платформ заздалегідь

Якщо твій телефон заряджений на всі сто відсотків і ти маєш кілька заряджених павербанків, то навіть без світла матимеш приємний вечір.

Netflix

Щоб завантажити фільм чи серіал з платформи Netflix, тобі достатньо у встановленому додатку знайти те, що б ти хотів(-ла) переглянути.

Якщо це контент, який ти ще не дивився(-лась), достатньо буде натиснути на назву фільму. Якщо ж ти вже переглядав(-ла) цей фільм, то варто натиснути на три крапки у правому нижньому кутку під назвою.

В обох випадках з’явиться вікно, в якому ти побачиш меню, де буде опція Завантажити.

Щоб дивитися збережене без інтернету, потрібно повернутися на головну сторінку і вибрати розділ Завантаження в нижньому правому куті закріпленого меню.

Також на Netflix доступна опція Розумні завантаження. Якщо ти її увімкнеш, то наступний епізод серіалу завантажуватиметься автоматично, щойно ти переглянеш попередні.

Звісно, це відбудеться, як тільки твій пристрій отримає дозу інтернету. Зверни увагу, що за замовчуванням завантаження відбувається лише при підключенні до Wi-Fi. Щоб робити це з мобільних даних, треба надати відповідний дозвіл у налаштуваннях.

Spotify

Щоб заспокоїти себе після чергового відключення світла, яке, ймовірно, не надто пасувало до твоїх планів, можеш послухати улюблену музику.

Щоб зробити це у додатку Spotify, доведеться трохи підготуватися і заздалегідь завантажити на гаджет кілька улюблених альбомів або плейлістів.

Для цього просто зайди на головну сторінку стримінгу та вибери улюблений альбом. У верхньому лівому куті ти побачиш позначку Завантажити. Сміливо натискай туди.

Таким чином, після того, як зникне доступ до інтернету, вся твоя музика зберігатиметься в розділі Бібліотека, у підпункті Завантажено.

Apple Music

Якщо ж ти надаєш перевагу Apple Music, то алгоритм завантаження буде наступним. Відкрий пісню чи альбом, який плануєш зберегти. У правому кутку згори ти побачиш кнопку завантажити.

Без вагань натискай на неї, і коли гаджет від’єднається від мережі, ти зможеш вибрати потрібну музику у розділі Бібліотека.

YouTube

За все хороше у житті доводиться платити. Тож опція прослуховування музики та перегляд відео офлайн на YouTube доступна лише для Premium-користувачів.

Якщо ти один чи одна з них, то можеш дивитися улюблені відео та слухати музику без інтернету. Просто натисни Завантажити під вибраним контентом.

Щоб знайти збережений контент, коли він знадобиться — іди у розділ Бібліотека, та обери пункт Завантаження.

Apple TV+

Власники гаджетів Apple можуть потішитися, адже в застосунку Apple TV+ теж можна завантажувати контент, щоб він був доступний без інтернету.

Для цього обери, що хочеш переглянути, та біля назви епізоду чи фільму натисни іконку з блакитною хмаринкою. Вже за лічені секунди почнеться завантаження контенту на пристрій, ти зможеш знайти його у розділі Бібліотека.

А що, як ти вже передивився(-лась) усі цікаві фільми, які гідні твоєї уваги, й не маєш бажання робити це знову? Або ж якщо тобі хочеться чогось нового, то дивись нашу підбірку головних кінопрем’єр листопада 2022.

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