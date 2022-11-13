Подорожі та натхнення

Netflix, Spotify та YouTube без інтернету: як не померти з нудьги під час блекауту

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 13 Листопада 2022, 10:00
завантажити
Фото: Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Наслідки обстрілу Миколаєва: подробиці атаки на Миколаїв 11 листопада
Лягли спати й не прокинулись — наслідки страшного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві
Netflix, Spotify та YouTube без інтернету: як не померти з нудьги під час блекауту
Квашена капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепти закуски в домашніх умовах
Переговори України та Росії: Михайло Подрляк розповів, на яких умовах відбудуться
Режим Путіна вже почав сипатися! Михайло Подоляк розповів, на яких умовах можливі переговори з Росією
Дивитись більше

Матеріали по темі

топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Поглянь на своє життя під кутом оптимізму: топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Артем Пивоваров та NK
Повернутися думками до Батьківщини: Артем Пивоваров спільно з NK записали пісню на вірші Тичини
Фільми на реальних подіях
Коли немає сил — надихайся кіноісторіями! Топ фільмів, знятих за реальними подіями
Яйця
Некруто, круто і пашот: як варити яйця різними методами

Відео
0:02:09
Наслідки обстрілу Миколаєва: подробиці атаки на Миколаїв 11 листопада

Лягли спати й не прокинулись — наслідки страшного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві
0:02:53
Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів
Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:28
Новопетрівка
Вбили двох чоловіків та згвалтували жінку! Російські окупанти півроку знущалися з жителів Новопетрівки
0:03:10
Херсон
Зворушені до сліз! Політики з усього світу не стримали емоцій у привітаннях українців зі звільненням Херсона
0:05:34
Херсон
Понищений, але вільний! Що залишили російські окупанти у звільненому Херсоні
У Києві можливі довші відключення електроенергії взимку
Зима без світла? Чому в Києві можуть вимикати електроенергію надовше з настанням холодів
Україна збирає гроші на флот морських дронів - як долучитись до збору
Український флот морських дронів поповнюється: навіщо потрібні водні безпілотники та їхні характеристики
0:10:16
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією
Не паркан, а фортифікаційні споруди: як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією
ДНК. Свої
Дві сім’ї — одна біда: історія пошуку батьків в окупованому Енергодарі, яка змусила плакати всіх
Більше відео
Netflix, Spotify та YouTube без інтернету: як не померти з нудьги під час блекауту
Читати далі
Квашена капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепти закуски в домашніх умовах
Чому виникає крепатура та як її позбутись
Читати далі
Показник ефективності тренування? Чим небезпечна крепатура та як зняти м’язовий біль

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь