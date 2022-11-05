Американські детективи, французькі трилери та українські воєнні драми: головні кінопрем’єри листопада 2022

Останній місяць осені стане справжнім часом для кінопереглядів! У листопаді очікується багато прем’єр на будь-який смак, тож ти точно зможеш дібрати собі кілька хороших фільмів на вечір.

Редакція Вікна-новини зібрала найцікавіші фільми листопада, які ти точно не забудеш.

Кінопрем’єри листопада: закордонні фільми

Іноземні фільми сподобаються романтикам, поціновувачам якісного фентезі та чорного гумору навіть у жахастиках. Переглядаючи їх можна поринути в атмосферу багатого шику та фантастичних пригод.

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Амстердам (Amsterdam)

Фільм у жанрі історичної комедійної драми та містерії зняв режисер Девід Оуен Расселл. Сценарій до фільму також написав він. У головних ролях можна зустріти відомого американського актора Роберта Де Ніро, австралійку Марго Роббі та лауреата премії Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі Боєць Крістіана Бейлі.

Прем’єра фільму в концертному залі Еліс Таллі у Нью-Йорку відбулася 18 вересня 2022 року, а у кінотеатрах США фільм вийшов 7 жовтня 2022 року. В Україні фільм вийшов у прокат 2 листопада.

Кінокартина розповідає про 30 роки XX століття. Троє друзів — лікар, медсестра й адвокат — випадково стають свідками жорстокого вбивства у центрі міста. Поліція підозрює їх у скоєнні злочину, тож щоб не потрапити за ґрати, друзі починають власне розслідування. До чого це призведе — відомо лише тим, хто переглянув стрічку.

Маскарад (Mascarade)

Французька кримінальна драма знята Ніколя Бедосом, він же автор сценарію. Як режисер він став відомим завдяки відомій кінострічці Він і вона 2017 року. У ролях фільму Маскарад можна побачити Ізабель Аджані та П’єр Ніне.

Світ побачив кінострічку ще наприкінці травня цього року, а в Україні прокат стартував 2 листопада. Фільм розповідає історію молодого Адріана, який через травму ставить хрест на улюбленій справі — танцях.

Доки всі намагаються повернути йому віру у те, що все можна повернути, чоловік зв’язується з молодою аферисткою та починає з нею у парі працювати. Так амбітний Адріан стає альфонсом.

У прямому ефірі (On the Line)

Трилер 2022 року режисера Ромуальда Буланже з Мелом Гібсоном у головній ролі не залишить нікого байдужим. Тут зачеплять тему сім’ї, життя та смерті, а також — честі та гідності. Детективна історія розповідає про чоловіка, що є ведучим на одній із радіостанцій.

Одно разу під час прямого ефіру незнайомець зателефонував на станцію та пригрозив вбивством всієї сім’ї ведучого. Аби врятувати близьких, йому доведеться протягом нічного ефіру розповісти свої найбрудніші таємниці багатомільйонні аудиторії.

Але, щоб виграти цю гру, доведеться дізнатися, хто на тому боці прямого ефіру.

Меню (Menu)

Фільм меню за жанром є жахами, проте вся картина пронизана іронією та чорним гумором. Режисер Марк Майлод у фільмі розповідає історію заможних людей, котрі їдуть на безлюдний острів за неймовірною кухнею.

Прем’єра картини відбулася 10 вересня 2022 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, тоді як випуск в Україні та США відбудеться 17 і 18 листопада відповідно.

Головні ролі зіграли Аня Тейлор-Джой і Ніколас Голт. За сюжетом, вони також поїдуть за новими враженнями та до відомого шеф-кухаря пана Словіка. Але молекулярна кухня приховує в собі набагато більше, ніж міг помітити кожен із гостей заходу.

Вона сказала (She Said)

Безперечно, одна із найочікуваніших прем’єр цього місяця. Це американська біографічна драма 2022 року, знята Марією Шрейдер за сценарієм Ребекки Ленкевич. Фільм базується на однойменній книзі Джоді Кантор і Меган Тухі.

Прем’єра стрічки у США відбудеться 7 листопада, а в Україні фільм очікується 18 листопада.

Стрічка розповідає про журналісток The New York Times, які викрили історію насильства Гарві Вайнштейна та сексуальних домагань щодо жінок.

Після. Довго і щасливо (After Ever Happy)

Прем’єра четвертої глави фільму про кохання двох молодих людей не стала несподіванкою для фанатів кінострічки. Остання частина закінчилася хепі-ендом, але глядачі знали: варто чекати на четверту, завершальну серію.

Режисерка Кастіль Лендон залишить акторів у головних ролях без змін: закохану пару зіграють Джозефін Ленґфорд та Гіро Файнс-Тіффін. Світ побачив кінокартину ще наприкінці серпня цього року, а українські глядачі змогли переглянути історію аб’юзивного кохання уже 3 листопада.

Уже звично, кохання Тесси та Хардіна стикнеться з новими випробуваннями. Юні люди уже перестали бути наївними, але вогонь Хардіна руйнуватиме стосунки й у цій главі. Але чи чекає “довго та щасливо” на наших героїв і цього разу — стане зрозуміло наприкінці стрічки.

Чорна Пантера: Ваканда назавжди (Black Panther: Wakanda Forever)

Це тридцята стрічка Кіновсесвіту Marvel. Американський фільм про супергероїв заснований на коміксах. Режисером і сценаристом знову виступить Раян Куґлер, а в головних ролях ми побачимо Мартіна Фрімана, Данаї Гуріру та Летицію Райт.

Фільм розповідатиме фантастичну пригоду головного героя Чорна пантера та його рідної країни Ваканди, яка завдяки багатим покладам іншопланетного металу вібранія володіє найбільш передовими технологіями на планеті.

Прем’єра стрічки в Україні планується на 10 листопада 2022 року.

Кінопрем’єри листопада: українські фільми

Безперечно, навіть під час війни в Україні нам потрібно відпочивати. Найкраще це робити, підтримуючи вітчизняне виробництво фільмів. У листопаді відбудеться кілька прем’єр, які тебе точно не залишать байдужим.

Маріуполіс 2

Кінострічка знята литовським режисером Мантасем Кведаравічюем, якого під час війни в Україні російські військові взяли у полон в Маріуполі та вбили. Після смерті роботу над фільмом продовжила його кохана — Ганна Білоброва. Фільм є продовженням стрічки Маріуполіс, яку Кведаравічюс зняв у 2016 році. В ній він зобразив суспільство, яке живе під загрозою війни.

Фільм виграв нагороду Золоте око на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Прем’єра в Україні відбудеться 17 листопада.

Стрічка оповідає про двох жінок, які живуть у Маріуполі під час війни. Весь він складається із буденних розмов, а на фоні них — вибухи, стрільбища та бої.

Клондайк

Це український ігровий драматичний фільм 2022 року, знятий режисеркою Мариною Ер Горбач. У головних ролях ми побачимо відому за роллю у фільмі Погані дороги Оксану Черкашину, а також Сергія Шадріна та Олега Щербину. Український Оскарівський Комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію Оскар 2023 у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

У сюжеті стрічки події російсько-української війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17. Це історія про родину, яка живе на кордоні між Україною та Росією у 2014 році. Незабаром саме ця сім’я стає очевидцями міжнародної авіакатастрофи.

У кінопрокат України фільм вийшов 3 листопада.

Головне фото: Kinofilms.ua

До речі, режисерка фільму Клондайк Марина Ер Горбач в ексклюзивному інтерв’ю Вікнам розповіла про історію створення стрічки та як вона намагалася донести правду світові про війну в Україні. Читай про це та навіть більше у матеріалі.

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