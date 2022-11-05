Американские детективы, французские триллеры и украинские военные драмы: главные кинопремьеры ноября 2022 года

Последний месяц осени станет настоящим временем для кинопросмотров! В ноябре ожидается много премьер на любой вкус, так что ты точно сможешь подобрать себе несколько хороших фильмов на вечер.

Редакция Вікна-новини собрала самые интересные фильмы ноября, которые ты не забудешь.

Кинопремьеры ноября: зарубежные фильмы

Иностранные фильмы понравятся романтикам, ценителям качественного фэнтези и черного юмора даже в ужасах. Просматривая их, можно погрузиться в атмосферу богатого шика и фантастических приключений.

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Амстердам (Amsterdam)

Фильм в жанре исторической комедийной драмы и мистерии снял режиссер Дэвид Оуэн Расселл. Сценарий к фильму тоже написал он. В главных ролях можно встретить известного американского актера Роберта Де Ниро, австралийку Марго Робби и лауреата премии Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Боец Кристиана Бейли.

Премьера фильма в концертном зале Элис Талли в Нью-Йорке состоялась 18 сентября 2022, а в кинотеатрах США фильм вышел 7 октября 2022 года. В Украине фильм вышел в прокат 2 ноября.

Кинокартина повествует о 30 годах XX века. Трое друзей — врач, медсестра и адвокат — случайно становятся свидетелями жестокого убийства в центре города. Полиция подозревает их в совершении преступления, чтобы не попасть за решетку, друзья начинают собственное расследование. К чему это приведет, известно только тем, кто просмотрел ленту.

Маскарад (Mascarade)

Французская криминальная драма снята и сосценарирована Николя Бедосом. Как режиссер он стал известен благодаря известной киноленте Он и она в 2017 году. В ролях фильма Маскарад можно увидеть Изабель Аджани и Пьер Нине.

Мир увидел киноленту еще в конце мая этого года, а в Украине прокат стартовал 2 ноября. Фильм рассказывает историю молодого Адриана, который из-за травмы ставит крест на любимом деле — танцах.

Пока все пытаются дать ему веру в то, что все можно вернуть, мужчина связывается с молодой аферисткой и начинает с ней в паре работать. Так амбициозный Адриан становится альфонсом.

В прямом эфире (On the Line)

Триллер 2022 года режиссера Ромуальда Буланже с Мэлом Гибсоном в главной роли не оставит никого равнодушным. Здесь затронут тему семьи, жизни и смерти, а также чести и достоинства. Детективная история рассказывает о мужчине, ведущем на одной из радиостанций.

Однажды во время прямого эфира незнакомец позвонил по телефону на станцию ​​и пригрозил убийством всей семьи ведущего. Чтобы спасти близких, ему придется в течение ночного эфира рассказать свои грязные тайны многомиллионной аудитории.

Но чтобы выиграть эту игру, придется узнать, кто на той стороне прямого эфира.

Меню (Menu)

Фильм Меню по жанру — ужасы, однако вся картина пронизана иронией и черным юмором. Режиссер Марк Майлод в фильме рассказывает историю богатых людей, которые едут на безлюдный остров за невероятной кухней.

Премьера картины состоялась 10 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, тогда как выпуск в Украине и США состоится 17 и 18 ноября соответственно.

Главные роли сыграли Аня Тейлор-Джой и Николас Голт. По сюжету, они также поедут за новыми впечатлениями к известному шеф-повару Словику. Но молекулярная кухня скрывает в себе гораздо больше, чем мог заметить каждый из гостей мероприятия.

Она сказала (She Said)

Бесспорно, одна из самых ожидаемых премьер этого месяца. Это американская биографическая драма 2022 года, снятая Марией Шрейдер по сценарию Ребекки Ленкевич. Фильм основан на одноименной книге Джоди Кантор и Меган Тухи.

Премьера фильма в США состоится 7 ноября, а в Украине фильм ожидается 18 ноября.

Лента рассказывает о журналистках The New York Times, разоблачивших историю насилия Гарви Вайнштейна и сексуальных домогательств в отношении женщин.

После. Долго и счастливо (After Ever Happy)

Премьера четвертой главы фильма о любви двух молодых людей не стала неожиданностью для фанатов киноленты. Последняя часть закончилась хеппи-эндом, но зрители знали: стоит ждать четвертой, завершающей серии.

Режиссер Кастиль Лэндон оставит актеров в главных ролях без изменений: влюбленную пару сыграют Джозефин Лэнгфорд и Гиро Файнс-Тиффин. Мир увидел кинокартину еще в конце августа этого года, а украинские зрители смогли посмотреть историю абьюзивной любви уже 3 ноября.

Уже привычно любовь Тессы и Хардина столкнется с новыми испытаниями. Юные люди перестали быть наивными, но огонь Хардина будет разрушать отношения и в этой главе. Но ждет ли “долго и счастливо” наших героев и на этот раз — станет понятно в конце ленты.

Черная Пантера: Ваканда навсегда (Black Panther: Wakanda Forever)

Это тридцатая лента Киномира Marvel. Американский фильм о супергероях основан на комиксах. Режиссером и сценаристом снова выступит Райан Куглер, а в главных ролях мы увидим Мартина Фримана, Данаи Гурирута Летицию Райт.

Фильм будет рассказывать о фантастических приключениях главного героя Черная пантера и его родной страны Ваканды, которая благодаря богатым залежам инопланетного металла обладает наиболее передовыми технологиями на планете.

Премьера фильма в Украине планируется на 10 ноября 2022 года.

Кинопремьеры ноября: украинские фильмы

Безусловно, даже во время войны в Украине нам нужно отдыхать. Лучше всего это делать, поддерживая отечественное производство фильмов. В ноябре состоится несколько премьер, которые тебя точно не оставят равнодушным(-ой).

Мариуполис 2

Кинолента снята литовским режиссером Мантасем Кведаравичюем, которого во время войны в Украине российские военные взяли в плен в Мариуполе и убили. После смерти работу над фильмом продолжила его любимая Анна Белоброва. Фильм является продолжением картины Мариуполис, которую Кведаравичюс снял в 2016 году. В ней он изобразил общество, живущее под угрозой войны.

Фильм выиграл награду Золотой глаз на Каннском кинофестивале. Премьера на Украине состоится 17 ноября.

Лента повествует о двух женщинах, живущих в Мариуполе во время войны. Весь он состоит из повседневных разговоров, а на фоне них слышны взрывы, стрельба и бои.

Клондайк

Это украинский игровой драматический фильм 2022 года, снятый режиссером Мариной Эр Горбач. В главных ролях мы увидим известную по роли в фильме Плохие дороги Оксану Черкашину, а также Сергея Шадрина и Олега Щербину. Украинский Оскаровый Комитет избрал фильм официальным представителем от Украины на премию Оскар 2023 в номинации Лучший международный полнометражный фильм.

В сюжете фильма события российско-украинской войны на Донбассе и сбивание самолета рейса MH17. Это история о семье, живущей на границе между Украиной и Россией в 2014 году. Вскоре именно эта семья становится очевидцами международной авиакатастрофы.

В кинопрокат Украины фильм вышел 3 ноября.

Главное фото: Kinofilms.ua

Кстати, режиссер фильма Клондайк Марина Эр Горбач в эксклюзивном интервью Вікнам рассказала об истории создания фильма и как она пыталась донести правду миру о войне в Украине. Читай об этом и даже больше в материале.

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