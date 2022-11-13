Netflix, Spotify и YouTube без интернета: как не умереть от скуки во время блекаута

К сожалению, ситуация с отключениями света все еще нестабильна. Кроме того, до нашей победы остается риск повторных атак на энергетическую инфраструктуру.

Особенно грустно, когда такое отключение пришлось на твой выходной или вечер после работы, на который ты уже запланировал(-а) активный отдых с электричеством.

Конечно, за столько дней без света мы научились импровизировать, например, вспомнили о тонне непрочитанных книг, до которых никак не доходили руки.

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Но сегодня уже довольно рано на улицах становится темно, а тратить фонарик на книгу хочется не всегда, тем более, что можно просто посмотреть любимый фильм или послушать музыку.

Сегодня мы расскажем тебе, как пользоваться любимыми Netflix, Spotify и YouTube, когда нет света, интернета и даже связи.

Как пользоваться платформами без интернета

На самом деле, все гениальное просто. Чтобы смотреть любимые видео или слушать музыку без благ цивилизации, достаточно загрузить контент со стриминговых платформ заранее.

Если твой телефон заряжен на все сто процентов и у тебя есть несколько заряженных повербанков, то даже без света у тебя будет приятный вечер.

Netflix

Чтобы скачать фильм или сериал с платформы Netflix, тебе достаточно в установленном приложении найти то, что бы ты хочешь просмотреть.

Если это контент, который ты еще не смотрел(-а), достаточно будет нажать на название фильма. Если же ты уже просматривал(-а) этот фильм или сериал, то стоит нажать на три точки в правом нижнем углу под названием.

В обоих случаях в выпадающем окне ты увидишь меню, где будет опция Скачать.

Чтобы смотреть сохраненное без интернета, нужно вернуться на главную страницу и выбрать раздел Загрузка в правом нижнем углу закрепленного меню.

Также на Netflix доступна опция Умные загрузки. Если ты ее включишь, то следующий эпизод сериала будет загружаться автоматически, как только просмотришь предыдущие. Конечно, это произойдет как только твое устройство получит дозу интернета.

Обрати внимание, что по умолчанию загрузка происходит только при подключении к Wi-Fi. Чтобы сделать это с мобильных данных, необходимо предоставить соответствующее разрешение в настройках.

Spotify

Чтобы успокоить себя после очередного отключения света, вероятно, не слишком подходящего к твоим планам, можешь послушать любимую музыку.

Чтобы сделать это в приложении Spotify, придется немного подготовиться и заранее загрузить на гаджет несколько любимых альбомов или плейлистов.

Для этого просто зайди на главную страницу стриминга и выбери любимый альбом. В верхнем левом углу ты увидишь отметку Загрузить. Смело нажимай туда.

Таким образом, после того, как исчезнет доступ к интернету, вся твоя музыка будет храниться в разделе Библиотека, в подпункте Загружено.

Apple Music

Если же ты предпочитаешь Apple Music, то алгоритм загрузки будет следующим. Открой песню или альбом, который собираешься сохранить. В правом углу сверху ты увидишь кнопку скачивания.

Без колебаний нажимай на нее, и когда гаджет отключится от сети, ты сможешь выбрать нужную музыку в разделе Библиотека.

YouTube

За все хорошее в жизни приходится платить. Поэтому опция прослушивания музыки и просмотра видео оффлайн на YouTube доступна только для Premium-пользователей.

Если ты один или одна из них, то можешь смотреть любимые видео и слушать музыку без интернета. Просто нажми Загрузка под выбранным контентом.

Чтобы найти сохраненный контент, если он понадобится — пройди в разделе Библиотека и выбери Загрузка.

Apple TV+

Обладатели гаджетов Apple могут порадоваться, ведь в приложении Apple TV+ можно загружать контент, чтоб он был доступен без интернета.

Для этого выбери, что хочешь посмотреть, и возле названия эпизода или фильма нажми иконку с голубым облаком. Уже через несколько секунд начнется загрузка контента на устройство, ты сможешь найти его в разделе Библиотека.

А что, если ты уже просмотрел(а) все интересные фильмы, которые достойны твоего внимания, и не имеешь желания делать это снова? Или же если тебе хочется чего-то нового, то смотри нашу подборку главных кинопремьер ноября 2022 года.

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