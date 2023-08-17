Нужны не только свечи! Что купить и как подготовиться к блэкауту

Украинцы уже пережили немало бед как минимум за период полномасштабной войны, включая отключение света. Кажется, мы все могли бы спокойно давать друг другу советы, что же делать дальше в предвкушении холодного времени.

И все же, чтобы не потеряться в этом потоке, Вікна собрали для тебя список, что купить и как подготовиться к блэкауту.

Тревожный чемоданчик

Спросишь, снова он? Конечно, без него пока никак, ведь там можно уместить все необходимое. Поэтому, когда будет приближаться холодная пора, лучше сложить как минимум все важные документы в тревожный чемоданчик. Также в него можно положить вещи первой потребности, воду и еду.

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Это следует помнить на случай, например, если понадобится быстро переехать к родственникам на несколько дней. Подробнее мы рассказывали раньше в советах, как собрать тревожный чемоданчик.

Не забудь о наличных

Также важно всегда иметь запас наличных денег на случай блэкаута, ведь в дни, когда нет света, существуют и проблемы со связью. Поэтому образуются большие очереди у банкоматов, а в магазинах желание рассчитаться картой становится проблемой. Так что стоит приберечь определенную сумму в наличных.

Сделай запасы воды

Даже если свет больше не будет выключаться, запасы воды всегда нужны. Водоснабжение могут отключить и по какой-то неисправности, поэтому бутылочка с водой, а лучше несколько, помогут пережить эту неприятность.

А вот во время блэкаута, мы уже знаем, могут возникнуть проблемы с работой насосов, закачивающих воду в резервуары и передающих ее дальше потребителям. Так что запас технической и питьевой воды всегда пригодится.

Лучше всего техническую воду хранить в ведрах, пластиковых бочках и бутылках. Питьевую воду лучше поставить отдельно, чтобы не перепутать. Ее нужно иметь по два-три литра на человека в сутки.

Сделай запасы пищи

Конечно, в магазин можно сходить даже тогда, когда там нет света. Однако все же стоит иметь свои запасы на случай, если кто-то перенервничает и выкупит все консервы города.

Лучше всего будет приобрести продукты, которые не будут портиться: крупы, консервы, овощи в небольшом количестве, масло, чай, сахар, энергетические батончики, шоколад, каши и лапша быстрого приготовления, сухарики, хлебцы, орехи и конечно консервы.

Также следует позаботиться и о продуктах, которые будут лежать в холодильнике. Хорошей идеей будет заполнить свободное место в морозильнике бутылками с водой. Когда выключат свет на долгое время, продукты следует положить рядом с ними, тогда замерзшая вода сможет некоторое время держать холод и сохранить пищу.

Заряды все электронные устройства

Следить за зарядом устройств, особенно телефона, необходимо всегда. Но при отключении света это очень важно. Поэтому, когда станет морозно на улице, лучше сохранять заряд телефона минимум на 25%.

Также следует зарядить павербанки, фонарики и другие важные средства, которые помогут пережить темные времена.

Позаботься о связи

При отключении света может исчезнуть связь, поэтому следует позаботиться сразу о нескольких аспектах, чтобы держаться в контакте как с внешним миром, так и с родными.

Чтобы узнать важные новости и не пропустить важную информацию, позаботься, чтобы у тебя был доступ к радио. Да, это кажется очень давним советом, но лучше, чтобы приемник все же был дома.

Также необходимо заранее договориться с родными, где можно встретиться, если мобильной связи не будет вообще. Это нужно проговорить и со своими детьми: где встретитесь, куда идти малышам, что делать.

Если возможность позвонить все же будет, то стоит следить, чтобы этому не помешал пустой мобильный счет. За ним следует следить всегда, ведь никогда не знаешь, чего ждать завтра.

Кроме того, можно выписать все номера экстренных служб, чтобы быть уверенными в своей безопасности. А вот провайдеру можно позвонить и даже сейчас, чтобы спросить, будет ли у него возможность работать, если не будет света. Если да, тогда можно приобрести специальный павербанк, специальный шнур к нему и подсоединить к нему роутер.

Позаботься о наполнении аптечки

У кого-то всегда есть хорошо подготовленная аптечка. Но в самый неподходящий момент в ней может не хватить необходимых лекарств. Поэтому лучше проверь ее наполнение и приобрети все необходимые медикаменты на экстренный случай.

Позаботься о тепле в доме

При длительном отключении света могут быть отключены и отопления. Но нам очень не хотелось бы замерзнуть у себя дома, поэтому стоит сделать несколько шагов для утепления дома. Кроме того, следует сложить еще и теплые вещи в доступном месте, чтобы не перемерзнуть.

Прежде всего следует заклеить окна, чтобы не было щелей. Также хорошей идеей будет уплотнить входную дверь. О большем количестве вариантов утепления дома мы рассказывали раньше.

Не забывай о безопасном перемещении по улице

Если у тебя есть автомобиль, тогда стоит держать бак автомобиля полным, чтобы в любой момент иметь возможность спокойно добраться в нужное место.

А вот если ты пешеход, тогда лучше позаботиться о фонарик и специальной одежде или наклейках для нее, чтобы тебя было видно даже в темноте.

Что стоит купить перед блэкаутом

Мы подготовили список вещей, которые могут пригодиться во время блэкаута. Конечно, многие ты уже можешь иметь. Но проверь, не важно ли тебе ничего важного пропустить.

павербанки;

кабели, переходники, адаптеры;

фонарики;

лампы на батарейках;

гирлянды на батарейках;

светодиодная лента;

спички;

свечи;

влажные салфетки (или одноразовый душ);

радио на батарейках;

батарейки;

термосы;

светоотражающая лента.

Также по желанию можно приобрести средства, которые позволят иметь свет дома независимо от отключений электроэнергии. В частности, это могут быть генераторы. Однако их использование возможно только при соблюдении рекомендаций по безопасности.

Некоторые могут отдавать предпочтение портативным зарядным станциям, которые могут заряжать одновременно от семи до 13 устройств.

Но самое важное в подготовке к возможному блэкауту — это психологическая. Прежде всего, следует определить для себя, что это прекрасная возможность посвятить время близким и заняться делами, которые долго приходилось откладывать.

Читай тоже, как не впасть в депрессию во время отключения света и что делать. А также в этот период можно и стоит позаботиться о других, попытаться пообщаться с соседями и помочь нуждающимся.

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