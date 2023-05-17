Шлях до компенсацій відкрито! 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ

16-17 травня у Рейк’явіку відбувся саміт Ради Європи. На ньому підписали угоду про реєстр збитків від агресії РФ, яку розробили раніше. 43 держави схвалили угоду, тому РФ відшкодовуватиме збитки Україні. Читай, що передбачається угодою, в нашому матеріалі.

43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ

43 з 46 держав-учасниць саміту підписали угоду про реєстр збитків від агресії Росії. Про це повідомив кореспондент Європейської правди, що ознайомився з документом.

До держав-підписанток можуть долучитися й інші країни поза межами Ради Європи. Створення реєстру збитків у Гаазі пообіцяли підтримати всі держави G7, які не є членами Ради Європи, а також 36 країн-учасниць. Сім країн вирішили не голосувати за “антиросійську” домовленість.

За договором передбачається створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих Україні, фізичним та юридичним особам з 24 лютого 2022 року. У базу вноситимуть фінансові претензії постраждалих людей до РФ.

Підтверджені та узгоджені претензії будуть реалізовані після того, як розроблять механізм компенсацій та джерела їх наповнення. Нині є розроблений механізм компенсацій, але він ще не схвалений.

Раніше Урсула фон дер Ляєн розповідала, чого очікувати від саміту:

У Рейк’явіку ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Ми розв’яжемо питання про створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок у напрямку російської компенсації.

Раніше Михайло Подоляк розповідав про контрнаступ та бажання Росії програти.

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