Путь к компенсациям открыт! 43 страны одобрили соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ

16-17 мая в Рейкьявике состоялся саммит Совета Европы. На нем подписали соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ, которое разработали ранее. 43 государства одобрили соглашение, поэтому РФ будет возмещать ущерб Украине. Читай, что предполагается по соглашению, в нашем материале.

43 государства одобрили соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ

43 из 46 государств-участников саммита подписали соглашение о реестре ущерба от агрессии России. Об этом сообщил корреспондент Европейской правды, который ознакомился с документом.

К государствам-подписантам могут присоединиться и другие страны, за пределами Совета Европы. Создание реестра убытков в Гааге пообещали поддержать все государства G7, которые не являются членами Совета Европы, а также 36 стран-участниц. Семь стран решили не голосовать за “антироссийскую” договоренность.

По договору предусматривается создание базы данных для фиксации доказательств потерь или ущерба, нанесенного Украине, физическим и юридическим лицам с 24 февраля 2022 года. В базу будут вноситься финансовые претензии пострадавших людей к РФ.

Подтвержденные и согласованные претензии будут реализованы после разработки механизма компенсаций и источников их наполнения. Сейчас разработан механизм компенсаций, но он еще не одобрен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказывала, чего ждать от саммита:

В Рейкьявике мы обсудим, как привлечь Россию к ответственности. Мы решим вопрос о создании в Гааге реестра разрушений. Это будет первый шаг в направлении российской компенсации.

Ранее Михаил Подоляк рассказывал о контрнаступлении и желании России проиграть.

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