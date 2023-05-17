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Путь к компенсациям открыт! 43 страны одобрили соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 мая 2023, 14:00
43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ
Фото: Pexels

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