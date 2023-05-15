Мы все заплатили еще в 1994 году. Алексей Данилов об оружии после победы, конфронтации в Кремле и ошибках прошлого

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью в проекте Горять Вуха о кремлевской верхушке, вопросе существования колоний России, что будет с оружием Украины после победы и об ошибках в развитии украинской государственности. Читай подробно в нашем материале.

Конфронтация Путина с кремлевской верхушкой

— Не может человек в России начинать свою собственную игру, если он не согласовал это с Путиным. Если кто-то считает, что Пригожин может делать свои заявления, не согласовывая их ни с кем, и ему за это ничего не будет — это не соответствует действительности. Там построена система координат, где все находится под контролем.

Если человек там неподконтролен, он должен покинуть территорию страны и не участвовать в ее жизни. Конечно, там расписано все по нотам. Вот такая сейчас внутренняя там комбинация. Конечно, в такой стране как Россия может быть такой президент как Пригожин. Здесь ничего удивительного нет. Я более чем уверен, что такого не произойдет.

Процесс фрагментации России начался 24 февраля 2022 года. С момента принятия решения пойти большой войной на нашу территорию. Этот процесс начал Путин. Он фрагментирует РФ.

Запад не хочет категорически на это соглашаться. Потому что Запад является заложником иллюзий, что Россия мощная страна, у нее ядерный потенциал и так далее. И именно Запад боится этого процесса. И у Запада на сегодня нет решения, какой должна быть Россия после войны.

Вопрос существования колоний России

Если кто-то считает, что Россия должна остаться в том же виде, в каком она была до войны, после нашей победы, тогда возникает вопрос активизации российского шовинизма, империализма.

Это вопрос короткого промежутка времени, кто будет следующим? Это будут казахи или это будет другая страна? Они не успокоятся, если будут существовать в тех пределах, где они существуют.

Россия же не едина. Это не целостное образование. Это страна, которая в 21 веке крайняя держит колонии. Страны Кавказа колонизированы, колонизирован Татарстан и другие территории.

Конфликты это то, на чем РФ абсолютно прогнозируемый лидер в мире. И наша страна должна понимать, что это очень опасно. Мы были свидетелями, когда они в 2004 году ворвались в нашу страну. Когда они активно участвовали в выборах, хочу напомнить.

Когда Путин в 2008 году впервые создал акт агрессии в отношении независимой страны под названием Грузия, мир на это соответствующим образом не отреагировал.

Мир беспокоился, но реакции адекватной, которая должна быть на этот процесс, не произошло. После этого была ситуация связана с захватом военным путем Крыма, территории суверенной страны, Украины.

В феврале 2014 года мир также проглотил, волновался, беспокоился. Но никаких решений в отношении страны агрессора не принял. Когда летом 2014 года российский военный ЗРК БУК уничтожил гражданский самолет с 298 гражданскими, мир набрал в рот воды.

— Чечня в 90-х годах — это отдельная ситуация. Чечня на сегодня является оккупированной РФ. Это отдельная страна под названием Ичкерия. И она такой будет. И одной из первых стран, которая будет фрагментирована от РФ, будет Ичкерия, это будет Дагестан, это будет Ингушетия. Время других стран, Кавказ уйдет от России при нашей с вами жизни.

План “Б” у Кремля и подготовка Украины к войне

— Я не знаю насчет кремлевских планов Б, С. Я точно могу сказать, что мы рассчитывали на несколько сценариев. Но мы всегда рассчитывали на борьбу. И то, что мы подготовили общество к этой борьбе, это огромная работа.

Я хочу напомнить, когда 24 февраля началась активная фаза военных действий на территории Украины, общество было максимально сконцентрировано, и количество людей, желающих стать на защиту страны, оно было просто огромным.

Была максимальная подготовка по уборке отсюда, скажем так пятой колонны РФ, пропаганды, влияния российских олигархов. Я в январе понял, что мы готовы.

Провал с Херсоном вышел потому, что это ошибка 1991, 1996 года. Это наши ошибки. Мы слишком либерально относились ко многим процессам во время развития государства. Нам в наследство после КГБ остались те же люди, системы. В 1996 году была большая трагедия для Украины, когда настоянием социалистов не была сделана Крымская область, как она была раньше. А была сделана АР Крым.

У нас сегодня есть шанс построить большую, демократическую, сильную, европейскую страну. Но это шанс.

Требования Киева и провал Минских соглашений

Количество стран, предлагающих свои услуги по урегулированию нашего конфликта, увеличивается еженедельно. Всё это находится в публичной плоскости. Но я хочу сказать, что у нас есть четыре требования, которые зафиксированы.

Которые президент нашей страны подчеркнул, они неизменны. Во-первых, у нас есть Конституция. По Конституции это границы 1991 года. Во-вторых, то, что касается справедливости. Ответственность Путина и всего его окружения. Третье — вопрос компенсации за те вещи, которые он сделал на территории Украины. И четвертое — гарантии нашей страны об устойчивой безопасности.

Кто давал индульгенцию на подписание Минских соглашений? У нас был референдум. Вы чьи подписи видели от украинского народа? Есть подпись нашего президента, который должен подписывать? Нет.

— Там есть подпись председателя Верховной Рады? Нет. Там есть подпись министра иностранных дел? Нет. Мы с этим Минском пришли к большой войне.

Что будет с оружием Украины после победы

— Оно должно быть обязательно приведено в соответствующий порядок и будет готово к отражению агрессии, если такая агрессия будет. Мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Мы оплатили все еще в 1994 году, когда отдали бесплатно весь свой ядерный потенциал, стратегические бомбардировщики и многое другое совершенно бесплатно. Это было ошибкой руководства.

Что прочесть, чтобы понять Украину и Россию

— Украинская икона 18-19 века. Это книга, которую мы издали в 2007 году. Там есть монография профессора Миляевой о нашей исторической памяти, откуда началась София. Также Григорий Сковорода, он гений.

Москва и Петушки можно прочесть, для того чтобы понять, что такое Россия.

Раньше мы рассказывали, как происходит возвращение пленных домой.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!