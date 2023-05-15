Ми все сплатили ще 1994 року. Олексій Данілов про зброю після перемоги, конфронтації у Кремлі та помилки минулого

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв’ю в проекті Горять Вуха про кремлівську верхівку, питання існування колоній Росії, що буде зі зброєю України після перемоги та помилки в розбудові української державності. Читай детально в нашому матеріалі.

Конфронтація Путіна з кремлівською верхівкою

— Не може людина в Росії починати свою власну гру, якщо вона не погоджена з Путіним. Якщо хтось вважає, що Пригожин може робити свої заяви, не погоджуючи їх ні з ким, і йому за це нічого не буде — це не відповідає дійсності. Там побудована така система координат, що все знаходиться під контролем.

Якщо людина там непідконтрольна, вона має залишити територію країни і не брати участі в її житті. Звичайно, що там розписано все по нотах. От така зараз внутрішня там комбінація. Звичайно, в такій країні, як Росія, може бути такий президент, як Пригожин. Тут нічого ж дивного немає. Я більш ніж впевнений, що такого не буде.

Процес фрагментації Росії розпочався 24 лютого 2022 року. З моменту ухвалення рішення піти великою війною на нашу територію. Цей процес розпочав Путін. Він фрагментує РФ.

Захід не хоче категорично на це погоджуватись. Тому що Захід є заручником ілюзій стосовно того, що Росія потужна країна, що в неї ядерний потенціал тощо. І саме Захід лякається цього процесу. І в Заходу на сьогодні немає рішення, яка має бути Росія після війни.

Питання існування колоній Росії

Якщо хтось вважає, що Росія має лишитися в тому ж вигляді, в якому вона була до війни, після нашої перемоги, тоді постає питання активізації російського шовінізму, імперіалізму.

Це питання короткого проміжку часу, хто буде наступним? Це будуть казахи, або це буде інша країна? Вони не заспокояться, якщо будуть існувати в тих межах, в яких вони існують.

Росія ж не єдина. Це не цілісне утворення. Це країна, яка у 21 столітті, крайня тримає колонії. Країни Кавказу колонізовані, колонізований Татарстан та інші території.

Конфлікти це те, на чому РФ є абсолютно прогнозованим лідером у світі. І наша країна має розуміти, що це для нас дуже небезпечно. Ми були свідками, коли вони у 2004 році вдерлися в нашу країну. Коли вони активну участь брали у виборах, хочу нагадати.

Коли Путін у 2008 році вперше створив акт агресії стосовно незалежної країни, яка має назву Грузія, світ на це відповідним чином не відреагував.

Світ турбувався, але реакції адекватної, яка б мала бути на цей процес, не відбулось. Після цього була ситуація пов’язана з захопленням військовим шляхом Криму, території суверенної країни, Україна.

У лютому 2014 року світ так само проковтнув, хвилювався, турбувався. Але ніяких рішень стосовно країни агресора не ухвалив. Коли влітку 2014 року російський військовий ЗРК БУК знищив цивільний літак з 298 цивільними, світ набрав у рот води.

— Чечня в 90-х роках це окрема ситуація. Чечня на сьогодні є окупованою РФ. Це окрема країна з назвою Ічкерія. І вона такою буде. І одна із перших країн, яка буде фрагментована від РФ, буде Ічкерія, це буде Дагестан, це буде Інгушетія. Час ще інших країн, Кавказ піде від Росії за нашого з вами життя.

План “Б” у Кремля та підготовка України до війни

— Я не знаю відносно кремлівських планів Б, С. Я точно можу сказати, що ми розраховували на декілька сценаріїв. Але ми завжди розраховували на боротьбу. І те, що ми підготували суспільство до цієї боротьби, це величезна робота.

Я хочу нагадати, коли 24 лютого розпочалася активна фаза військових дій на території України, суспільство було максимально сконцентроване, і кількість людей, які мали бажання стати на захист країни, вона була просто величезна.

Була максимальна підготовка стосовно прибирання звідси, скажімо так п’ятої колони РФ, пропаганди, впливу російських олігархів. Я в січні зрозумів, що ми готові.

Провал з Херсоном вийшов тому, що це помилка 1991, 1996 року. Це наші помилки. Ми занадто ліберально ставились до багатьох процесів під час розбудови держави. Нам у спадок після КДБ лишилися ті ж люди, системи. У 1996 році була велика трагедія для України, коли наполяганням соціалістів не була зроблена Кримська область, як вона була раніше. А була зроблена АР Крим.

У нас є сьогодні шанс побудувати велику, демократичну, сильну, європейську країну. Але це шанс.

Вимоги Києва та провал Мінських угод

Кількість країн, які пропонують свої послуги з врегулювання нашого конфлікту, збільшуються щотижня. Все це знаходиться в публічній площині. Але я хочу сказати, що у нас є чотири вимоги, які є зафіксовані.

Які президент нашої країни наголосив, вони є незмінними. По-перше, в нас є Конституція. За Конституцією, це кордони 1991 року. По-друге, те, що стосується справедливості. Відповідальність Путіна і всього його оточення. Третє — питання компенсації за ті речі, які він зробив на території України. І четверте — гарантії нашої країни про сталу безпеку.

Хто давав індульгенцію на підписання Мінських угод? У нас був референдум. Ви чиї там підписи бачили від українського народу? Там є підпис нашого президента, який має підписувати? Немає.

— Там є підпис голови Верховної Ради? Немає. Там є підпис міністра закордонних справ? Немає. Ми з цим Мінськом прийшли до великої війни.

Що буде зі зброєю України після перемоги

— Вона має бути обов’язково приведена у відповідний лад і буде готова до відбиття агресії, якщо така агресія буде. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Ми сплатили все ще в 1994 році, коли віддали безкоштовно весь свій ядерний потенціал, стратегічні бомбардувальники і багато іншого абсолютно безкоштовно. Це було помилкою керівництва.

Що прочитати, щоб зрозуміти Україну та Росію

— Українська ікона 18-19 століття. Це книга, яку ми видали у 2007 році. Там є монографія професорки Міляєвої про нашу історичну пам’ять, звідки почалася Софія. Також Григорія Сковороду, він геній.

Москва і Петушки можна прочитати для того щоб зрозуміти, що таке Росія.

Раніше ми розповідали, як відбувається повернення полонених додому.

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