Самые сильные эмоции, которые я испытывала за жизнь — интервью с представительницей Координационного штаба о возвращении пленных

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными практически каждый день можно встретить родственников военнопленных и пропавших без вести украинцев.

Кроме оформления соцвыплат и юридической консультации, семьям оказывают и психологическую помощь. Ведь главная задача работников штаба — не только собрать данные о человеке, который пропал или попал в плен, но и поддержать его родственников во время поиска.

Руководитель центрального представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак эксклюзивно рассказала, какие моменты больше всего поражают на работе, насколько трудно вести переговоры с россиянами и как позаботиться о безопасности людей в плену.

— Какие моменты в вашей работе поразили больше всего?

— Действительно приятно поразительные — это эмоции, когда возвращаются наши пленные домой. Это слезы счастья, радости, которые мы видим и вместе выражаем.

Многие семьи вообще не знают, что их защитник или защитница были живы и где находились. И вот эти эмоции, когда человек понимает, что он действительно получил вторую жизнь по возвращении домой.

Многие из военных даже не надеются, что их обменяют. Они находятся там в подавленном состоянии, им тяжело. И когда они возвращаются на родную землю и мы их встречаем, это поражает и их, и нас. Для меня это самые сильные эмоции, которые я испытывала за всю свою жизнь.

Следует также отметить эмоциональное состояние женщин. Как тех, которых мы возвращаем из плена, так и тех, кто ждет в Украине возвращения своих родных. Наши женщины самые красивые в мире, хрупкие, но в то же время сильные, мужественные и несокрушимые.

— Последние разы обменяли много женщин. Есть ли разница в обменах и сколько еще женщин в плену?

— У нас были обмены в конце прошлого года, когда вообще были одни женщины. На сегодняшний день мы стараемся действительно обменивать женщин в каждом обмене. К сожалению, для страны-агрессора не имеет значения, женщины это или мужчины.

Если говорить о приоритетности, то действительно мы считаем, и любой здравый смысл человека считал бы, что женщина не может находиться в плену.

Должны возвращать для начала раненых, тяжело раненых, тяжелобольных. Вообще эти категории не подлежат обмену. Их должны возвращать просто так. Однако Россия так не считает.

Для нас жизнь каждого важна. Женщины, конечно, приоритет. Еще есть их значительное количество, которые находятся в плену. Мы не можем говорить точной цифры, потому что не всех подтверждает Россия. Однако мы знаем о них и возвращаем.

— Вы говорите, что не всех пленных подтверждают, несмотря на то, что у вас есть информация о наличии этого человека в плену. Россия тяжело идет на контакт?

— С ними вообще тяжело. Враг ведет очень жесткую, агрессивную войну. Можем говорить о тех боевых действиях, которые мы видели, о человеческих потерях и гибели наших граждан. Россияне в принципе тяжелые сами по себе.

Переговоры — вообще отдельный процесс, трудно проходящий с таким врагом. Они не соблюдают часто договоренности, нет условий, которые должны выполняться относительно репараций тяжело раненым.

Украина выполняет, а они — нет. Но, несмотря на это, Украина делает все, чтобы вернуть всех своих домой. Следует отметить, что, согласно Женевской конвенции, обмены пленными не могут происходить во время боевых действий. То есть, только после полного окончания боевых действий.

На сегодняшний день опыт Украины уникален. Мы возвращаем своих домой. На сегодняшний день 2324 украинца уже возвращены домой. Украина стала сильнее на группу этих людей. И мы должны вернуть каждого, несмотря на сложность переговоров и то, что продолжается война.

— Какие действия родных могут навредить пленнику? Чего категорически не следует делать?

— Мы не можем категорически запрещать. Понимаем, что у людей есть право выбора. Но мы всегда очень настоятельно рекомендуем и просим семьи не выставлять военных в форме, не указывать их звание, род войск, где проходили службу.

Также табу — персональные данные, то есть фамилия, отчество, год рождения, служба, часть. Часто родственники оставляют в публичном пространстве свои телефонные контакты в надежде, что им кто-то позвонит по телефону и предоставит какую-то информацию.

Хочу объяснить, что собратья и те, кто, возможно, видели пропавшего военного, не имеют возможности часто сидеть в социальных сетях, мониторить и отвечать на такие сообщения.

Такой информацией активно пользуются мошенники. Достаточно посмотреть, сколько сообщений и преступлений уже разоблачено. Они выманивают деньги из родных, могут совершать различные юридические операции путем оформления неправомерных поручений от имени пропавших без вести.

Это следует помнить, потому что это было и до войны, а сейчас на человеческом горе некоторые наживаются еще больше. Также очень не рекомендуется общаться с представителями той стороны. Потому что к процессам переговоров и обмену причастны только профессиональные структуры, Координационный штаб.

К сожалению, некоторые семьи часто идут на контакт с представителями страны-агрессора, получая какие-то малейшие блага и информацию. Очень многие наши военные, возвращаясь домой, рассказывают нам и своим семьям, что, даже находясь в плену более полугода – год, наши защитники и защитницы отказываются от предложений россиян звонить/писать своим родным.

Они, находясь в плену, не располагают информацией о том, что происходит в Украине. Им говорят, что Украины нет, что города оккупированы, люди убиты. Что Киев — Москва и все такое. Поэтому они в целях безопасности и из-за переживаний за своих родных не предоставляют телефоны, чтобы звонить, и не пишут письма.

Следует всегда помнить и задавать себе вопросы, каким образом позволяют звонить тем, кому разрешают, и зачем они это делают? Тем самым Россия манипулирует сознанием наших матерей и женщин, понимая, что люди в отчаянии способны на все.

А это только всегда усложняет процесс переговоров о возвращении наших домой. Хотелось бы, чтобы те, кто ждет своих близких, услышали эту информацию. Мы это не можем запретить делать, но когда они так поступают, скажу вам по опыту, это усложняет процессы переговоров.

Вы обязательно увидите своего сына, мужа, брата, когда он вернется домой. И он вам объяснит, почему не звонил по телефону и зачем так поступали россияне.

К тому же, общаясь с представителями страны-агрессора, вы подвергаете себя рискам. Есть случаи возбуждения уголовных дел, когда представители России заставляли наших украинцев предоставлять информацию о точках дислокации, например.

Это все якобы в обмен на информацию о пленных. А на самом деле ее даже не предоставляли, потому что ее у них не было. Это все тоже мошенники. Приходите в Координационный штаб. За помощью в таких случаях следует обращаться к специалистам.

— Когда пленные военные возвращаются домой, что прежде всего просят и рассказывают?

— Интересуются своими семьями и Украиной. Мы им сообщаем новости, потому что в плену они получают совершенно противоположную информацию.

И конечно, семьи. Когда звонят мамам, то обо всех вспоминают. Очень многие ребята запоминают контакты родных тех, с кем находились в плену и кто там остался. Они звонят и сообщают, что их сын (дочь) жив(-а).

Сами же ребята в первые минуты после обмена всегда просят журналистов и семьи, чтобы те не выставляли орденов, знаков отличия, звания ваших родных. Потому что это очень негативно влияет на оставшихся (в плену — ред.).

Наша задача — обеспечить надежный тыл для наших бойцов и тем более для тех, кто находится в плену, чтобы их семьи знали, что у них есть поддержка. Мы причастны ко всем проблемам.

Мы как один большой механизм, все сплоченные, и у нас будет еще более крепкая и сильная нация. Мы сильные и победим!

Обмен пленными 6 мая вернул домой еще 45 украинцев. Читай, кого удалось освободить из российского плена.

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