Сегодня, 6 мая, невероятно счастливый день для защитников и родных, которые их ждут. Еще 45 пленных украинцев наконец-то вернулись на родную землю. Сегодня состоялся обмен пленными. Читай в нашем материале, что известно об обмене пленными 6 мая 2023 — кого удалось вернуть домой.

Обмен пленными 6 мая 2023: что известно и кого обменяли

Об обмене пленными сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Сегодня удалось обменять 45 защитников. Все они — нацгвардейцы подразделения, созданного девять лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

Среди них 42 мужчины и три женщины. Также есть пары, которые женились на Азовстали во время обороны Мариуполя.

Также есть наш воин, который до полномасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции, — написал Андрей Ермак.

Воина удалось вернуть из плена, тогда он сразу попал на Азовсталь, после чего снова оказался в плену. Сегодня его наконец-то освободили из российской неволи.

Наша величайшая ценность! Еще 45 пленных украинцев наконец вернулись на родную землю — фото / 3 Фотографии

Раньше мы рассказывали, как происходит обмен пленными.

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Фото: Андрей Ермак