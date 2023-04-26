Еще 44 украинских защитника наконец ступили на родную землю! Кого вернули из плена 26 апреля

Каждый раз на лице появляется улыбка, когда слышим новости о возвращении наших защитников из плена. Кажется, что в такие дни даже солнце светит ярче или они сами излучают такой яркий свет надежды. Надежды, что однажды вернутся все наши герои. Сегодня, 26 апреля 2023 года, состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 44 защитника.

Кого вернула Украина из плена 26 апреля 2023 года

Об очередном обмене пленными сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Нам удалось вернуть домой 44 наших, среди них 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсон, бились с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских, — сообщил Ермак.

Он отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

— Наша команда и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: “Вернуть домой всех”.

Сила государства измеряется тем, как оно ценит своих людей. Наш принцип — украинцы являются самой большой ценностью, — акцентировал глава ОП.

Обмен пленными 26 апреля 2023: фото

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Ранее мы рассказывали историю Максима Колесникова — пленного, которого вернули домой, чья фотография с яблоком облетела всю Украину.

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Фото: Андрей Ермак