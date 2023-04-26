Война в Украине

Еще 44 украинских защитника наконец ступили на родную землю! Кого вернули из плена 26 апреля

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 апреля 2023, 16:29
Обмін полоненими дата 26 квітня 2023 року

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