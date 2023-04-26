Щоразу на обличчі з’являється посмішка, коли чуємо новини про повернення наших захисників з полону. Здається, що у такі дні навіть сонце світить яскравіше чи це вони самі випромінюють таке яскраве світло надії. Надії, що одного дня повернуться усі наші герої.

Сьогодні, 26 квітня 2023 року, відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 44 захисники та захисниці.

Кого повернула Україна з полону 26 квітня 2023 року

Про черговий обмін полоненими повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

— Нам вдалося повернути додому 44 наших, серед них 36 рядових та сержантів і шість офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних, — повідомив Єрмак

Він зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

— Наша команда та Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими продовжує виконувати завдання президента Володимира Зеленського, яке звучало чітко: “Повернути додому всіх”.

Сила держави вимірюється тим, як вона цінує своїх людей. Наш принцип — українці є найвищою цінністю, — акцентував голова ОП.

Обмін полоненими 26 квітня 2023 року: фото

Ще 44 українські захисники нарешті ступили на рідну землю! Кого повернули з полону 26 квітня / 3 Фотографії

Раніше ми розповідали історію Максима Колеснікова — полоненого, якого повернули додому, чия фотографія з яблуком облетіла всю Україну.

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Фото: Андрій Єрмак