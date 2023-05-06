Сьогодні, 6 травня, неймовірно щасливий день для захисників та рідних, що на них чекають. Ще 45 полонених українців нарешті повернулися на рідну землю. Сьогодні відбувся обмін полоненими. Читай у нашому матеріалі, що відомо про обмін полоненими 6 травня 2023 року — кого вдалося повернути додому.

Обмін полоненими 6 травня 2023 року: що відомо та кого обміняли

Про обмін полоненими повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Сьогодні вдалося обміняти 45 захисників. Всі вони — нацгвардійці підрозділу, створеного дев’ять років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Серед них 42 чоловіки та три жінки. Також є пари, які одружилися на Азовсталі під час оборони Маріуполя.

Також є наш воїн, який до повномасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції, — написав Андрій Єрмак.

Воїна вдалося повернути з полону, тоді він відразу потрапив на Азовсталь, після чого знову потрапив у полон. Сьогодні його нарешті звільнили з російської неволі.

Наша найбільша цінність! Ще 45 полонених українців нарешті повернулися на рідну землю — фото / 3 Фотографії

Раніше ми розповідали, як відбувається обмін полоненими.

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Фото: Андрій Єрмак