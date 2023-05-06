Війна в Україні

Наша найбільша цінність! Ще 45 полонених українців нарешті повернулися на рідну землю — фото

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Травня 2023, 16:16
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