День психолога 2026: коли святкують в Україні та яка історія свята

Психологія, яку тривалий час сприймали як суто академічну дисципліну, сьогодні перетворилася на життєво необхідний інструмент підтримки ментального здоров’я в освіті, медицині та навіть на рівні побутового спілкування.

День психолога 2026 в Україні: дата відзначення

Вже за кілька днів, 23 квітня, українська професійна спільнота відзначатиме Всеукраїнський день психолога. Це свято, яке з кожним роком набуває в нашій країні все більшої ваги, присвячене фахівцям, що допомагають людям знаходити внутрішню рівновагу та долати виклики сучасності.

Науковий фундамент психології було закладено ще у 1879 році, коли вона отримала офіційне визнання, проте її справжній розквіт припав на останні десятиліття.

Пророцтва Жана Піаже щодо популярності цієї науки справдилися: сьогодні психологи є невід’ємною частиною освітнього процесу, допомагаючи молоді формувати стійку особистість, та критично важливою ланкою в системі реабілітації та психологічної допомоги.

Важливо розуміти, що сучасна психологія — це не пошук душі в метафізичному сенсі, а прагматичне дослідження закономірностей поведінки, психічних процесів та емоційних станів, що дає людям цілком конкретні інструменти для покращення якості життя.

Святкування цього дня — це не лише про формальні вітання, а й про визнання важливості емоційного інтелекту в робочому середовищі.

Це свято — чудовий привід звернути увагу на власну гігієну ментального здоров’я, подякувати фахівцям за їхню невидиму, але надзвичайно складну працю, та нагадати собі, що піклування про свій внутрішній стан є базовою ознакою сучасної та свідомої людини.

Раніше ми розповідали, чи можна звертатися до ШІ, як до психотерапевта — читай в матеріалі, які плюси та мінуси такого підходу.

