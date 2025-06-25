Коли день ангела Вероніки за церковним календарем та цікаві факти про ім’я

Всередині імені Вероніка ти можеш почути ім’я давньогрецької богині перемоги — Ніки, тож не дивно що його володарки йдуть по життю, змагаючись за першість в усьому. Коли у 2025 році святкують день ангела Вероніки за старим та новим церковним календарем, а також цікавинки про походження та значення імені — у матеріалі.

Коли день ангела Вероніки у 2025 році: дата за новим та старим церковним календарем

Святі, на ім’я Вероніка, у 2025 році шануються тричі. За новим та старим календарем дати святкування розподілені так:

День ангела Вероніки протягом року

12 червня (25 червня) Вероніка Праведна;

17 липня (30 липня) Вероніка, мучениця;

4 жовтня (17 жовтня) Віринея (Вероніка) Едеська, мучениця.

Цікаві факти про ім’я Вероніка та історія походження

Це красиве милозвучне ім’я відоме з часів Стародавньої Греції. Ференікою — так вимовлялося воно там — звали дружину імператора Єгипту Птолемея I Сотера.

Ференікою іменували й іще одну знаменитість тих часів — мати античного олімпійського чемпіона Пейседора. Ця легендарна жінка сама готувала сина до змагань, а на стадіон пробралася потай, переодягнена чоловіком — жінок туди не пускали. І хоча обман відкрився, Ференіку вшанували з повагою.

У Римській імперії ім’я зазвучало інакше: Береніка, Вереніка.

У Біблії згадується юдейська цариця Береніка. А ще — Вереніка, яка вилікувалася дотиком до ризи Христа і дівчина, яка йшла за Ісусом на його трагічному шляху на Голгофу. За легендою, коли Христос у знемозі впав на коліна, Вереніка обтерла обличчя Месії хусткою, на якій пізніше проступив його лик.

У католицьких храмах дбайливо зберігають, як реліквії так званий “плат Вероніки” із зображенням Ісуса.

У середньовічній Європі ім’я вкотре трансформувалося, цього разу — у Вероніку, з наголосом на другому складі — мешканку міста Верона.

А в Україну воно прийшло лише наприкінці 19 — на початку 20 століття і сьогодні стійко тримається серед найпопулярніших імен для новонароджених.

Що означає ім’я Вероніка і яким характером наділяє свою власницю

Ім’я означає “та, яка приносить перемогу, справжня, переможна”. Вважається. що воно напряму походить від імені давньогрецької богині першості Ніки.

У звучанні імені відчувається легкість, тендітність, непереможність та світла радісність його володарки.

За характером більшість Веронік — непосиди, вони компанійські й не мислять життя без творчості. Захоплюються хто чим: танцями, малюванням, спортом і неодмінно прагнуть вийти переможницями з будь-якої конкуренції, цього вимагає від них ім’я.

Вероніка легка на підйом, обожнює рух та подорожі, любить дружити з чоловіками.

У важких обставинах стає наполегливою, впертою, цілеспрямованою. Розмірковує наперед, їй притаманна глибинна мудрість, тож Вероніка готова допомогти й словом, і ділом тим, хто потребує підтримки. Сильні удари долі примушують її замкнутися в собі, шукати виходу в духовних практиках.

Зазвичай Вероніка рано закохується, любить щиро та глибоко, швидко виходить заміж. До ролі домосідки звикає важко, але стає гарною господинею і турботливою мамою.

Читай про те, коли відзначають день ангела Валерії. Можливо у тебе є подруга з таким іменем і ти захочеш її привітати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.