День ангела Валерії 2025: дати святкування за оновленим календарем

Ім’я Валерія має давнє історичне і духовне коріння, а її День ангела є важливою подією для тих, хто має це ім’я. У 2025 році святкування іменин Валерії відбувається з урахуванням оновленого церковного календаря — новоюліанського стилю, який використовується в Православній Церкві України.

Ця зміна вплинула на дати святкування багатьох православних свят і пам’ятних днів, зокрема й іменин.

Коли День ангела Валерії у 2025 році

День ангела Валерії 20 червня — це за юліанським календарем (старим стилем). У церковних святцях цього дня (за юліанським стилем) вшановується пам’ять мучениці Валерії Кесарійської.

Якщо рахувати за новоюліанським календарем, який зараз використовує Православна Церква України, то ця дата припадає на 7 червня (новий стиль).

В ці дні вшановують святу мученицю Валерію Кесарійську (Палестинську) — християнську святу, яка жила у III столітті та постраждала за віру під час гонінь на християн за часів Римської імперії.

За переданням, Валерія походила з міста Кесарії Палестинської (сучасна територія Ізраїлю). Вона була благочестивою жінкою, яка віддано сповідувала християнство. Через свою віру зазнала переслідувань і мученицької смерті. Її стійкість і відданість вірі зробили її шанованою святою у православній та католицькій традиціях.

Вона є покровителькою тих, хто шукає сили й мужності у випробуваннях, а також тих, хто має її ім’я.

Що означає ім’я Валерія

Жіноче ім’я Валерія походить від давньогрецького слова “valeo”, яке означає “сильна”, “здоровa”, “міцна” або “життєрадісна”. Існує чоловічий відповідник цього імені — Валерій, який є досить поширеним.

Характер Валерії та особливості долі

Дівчинка Валерія зазвичай вирізняється своєю життєрадісністю та силою духу — саме це закладено у значенні її імені. Ось кілька рис, які часто асоціюють з Валеріями:

Сильна і впевнена в собі — вона не боїться ставити цілі й наполегливо йде до них.

Відкрита і приязна — легко знаходить спільну мову з однолітками й дорослими.

Творча і допитлива — любить відкривати нове, проявляє інтерес до мистецтва, науки чи інших сфер.

Відповідальна і дисциплінована — може добре організовувати свій час і доводити справи до кінця.

Емоційна і чутлива — добре відчуває настрій інших, часто проявляє турботу і співчуття.

Звісно, кожна Валерія — унікальна, і ці характеристики можуть проявлятися в різній мірі. Але загалом це ім’я носить сильний позитивний заряд, що впливає на характер і поведінку дитини.

Читати на тему Світлі привітання з днем ангела у картинках, прозі та віршах: тому, кого любиш та цінуєш Не забудь привітати з Днем ангела дорогих тобі людей.

Красиві привітання з Днем ангела Валерії

Дорога Валеріє! Вітаю тебе з Днем ангела — днем твого небесного покровителя, який завжди оберігає тебе на життєвому шляху. Бажаю тобі міцного здоров’я, незгасної енергії та внутрішньої гармонії. Нехай у твоєму серці завжди живе любов, а поруч будуть лише щирі й добрі люди. Нехай кожен день дарує приводи для усмішок, а мрії збуваються легко й з натхненням.

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Мила Валеріє, вітаю тебе з Днем ангела — світлим святом твоєї душі. Нехай твій небесний покровитель ніжно огортає тебе своїми крилами, захищає від усього лихого й наповнює серце спокоєм. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для тепла, щирих обіймів, добрих слів і натхнення. Нехай кожен день дарує тобі тихе щастя, світло любові й відчуття, що ти — особлива.

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Валеріє, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець не тільки оберігає, а й підказує, де сховане щастя, успіх і… шоколад! Бажаю, щоб у тебе завжди вистачало сил на всі великі справи — і на шопінг, і на відпочинок!

Хай настрій буде стабільно хороший, каву наливають ідеальну, а життя дивує лише приємними сюрпризами.

І пам’ятай: ангел може бути невидимим, але гарний настрій — помітний завжди!

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Дорога Валеріє! У цей особливий день щиро вітаємо вас з Днем ангела — святом Вашого небесного покровителя. Нехай Господь дарує вам благословення, духовну силу, мудрість та мир у серці. Бажаємо, щоб ваша життєва дорога була освітлена добром, любов’ю і щирістю, а поруч завжди були вірні друзі та підтримка рідних. Хай ангел-охоронець супроводжує вас у кожному кроці, оберігає від усіх негараздів та веде до світла і радості.

Привітання з Днем ангела для дівчинки Валерії

Дорога маленька Валеріє! Сьогодні твій особливий день — День ангела, коли твій небесний охоронець радіє разом із тобою. Нехай він завжди тримає тебе за руку, допомагає зростати доброю, щасливою та сильною дівчинкою. Бажаємо тобі яскравого сонечка, щирих усмішок, веселих пригод і великої любові в серці. Хай твоє життя буде сповнене казкових мрій, які обов’язково здійснюються!

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Мила Валеріє, сьогодні — день, коли твій ангел-охоронець святкує разом із тобою. Нехай він береже тебе від усього лихого, шепоче добрі слова і веде тільки щасливими стежками. Бажаємо тобі щирих усмішок, веселих ігор, добрих друзів і багато тепла в серці. Рости здоровою, радісною і завжди залишайся таким світлим сонечком, яким ти є!

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Дорога наша Валеріє! З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний друг завжди буде поруч: вдень — коли граєшся, і вночі — коли бачиш солодкі сни. Хай твоє життя буде казкою, у якій добро завжди перемагає, а мрії — збуваються. Бажаємо тобі світла, радості й багато дитячого щастя! Зростай на радість усім, хто тебе любить!

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