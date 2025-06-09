День ангела Валерии 2025: дать празднование по обновленному календарю

Имя Валерия имеет древние исторические и духовные корни, а ее День ангела является важным событием для тех, кто носит это имя. В 2025 году празднование именин Валерии проходит с учетом обновленного церковного календаря — новоюлианского стиля, который используется в Православной Церкви Украины.

Это изменение повлияло на даты празднования многих православных праздников и памятных дней, в том числе и именин.

Когда День ангела Валерии в 2025 году

День ангела Валерии 20 июня — это по юлианскому календарю (старому стилю). В церковных святцах в этот день (по юлианскому стилю) почитается память мученицы Валерии Кесарийской.

Если считать по новоюлианскому календарю, который сейчас использует Православная Церковь Украины, то эта дата приходится на 7 июня (новый стиль).

В эти дни чествуют святую мученицу Валерию Кесарийскую (Палестинскую) — христианскую святую, которая жила в III веке и пострадала за веру во время гонений на христиан во времена Римской империи.

По преданию, Валерия происходила из Кесарии Палестинской (современная территория Израиля). Она была благочестивой женщиной, преданно исповедовавшей христианство. Из-за своей веры подверглась преследованиям и мученической смерти. Ее стойкость и преданность вере сделали ее уважаемой святой в православной и католической традициях.

Она является покровительницей тех, кто ищет силы и мужества в испытаниях, а также тех, кто носит ее имя.

Что означает имя Валерия

Женское имя Валерия происходит от древнегреческого слова “valeo”, которое означает “сильная”, “здоровая”, “крепкая” или “жизнерадостная”. Существует мужской аналог этого имени — Валерий, достаточно распространенный.

Характер Валерии и особенности судьбы

Девочка Валерия, как правило, отличается своей жизнерадостностью и силой духа — именно это заложено в значении ее имени. Вот несколько черт, которые часто ассоциируют с Валериями:

Сильная и уверенная в себе — она не боится ставить цели и упорно идет к ним.

Открытая и дружелюбная — легко находит общий язык со сверстниками и взрослыми.

Творческая и любознательная — любит открывать новое, проявляет интерес к искусству, науке или другим сферам.

Ответственная и дисциплинированная может хорошо организовывать свое время и доводить дела до конца.

Эмоциональная и чувствительная — хорошо чувствует настроение других, часто проявляет заботу и сочувствие.

Конечно, каждая Валерия уникальна, и эти характеристики могут проявляться в разной степени. Но, в общем, это имя носит сильный положительный заряд, который влияет на характер и поведение ребенка.

Красивые поздравления с Днем ангела Валерии

Дорогая Валерия! Поздравляю тебя с Днем ангела — днем ​​твоего небесного покровителя, всегда оберегающего тебя на жизненном пути. Желаю тебе крепкого здоровья, неугасающей энергии и внутренней гармонии. Пусть в твоем сердце всегда живет любовь, а рядом будут только искренние и добрые люди. Пусть каждый день дарит поводы для улыбок, а мечты сбываются легко и с воодушевлением.

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Милая Валерия, поздравляю тебя с Днем ангела — светлым праздником твоей души. Пусть твой небесный покровитель нежно окутывает тебя своими крыльями, защищает от всего зла и наполняет сердце спокойствием. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для тепла, искренних объятий, добрых слов и вдохновения. Пусть каждый день дарит тебе тихое счастье, свет любви и ощущение, что ты особенная.

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Валерия, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник не только оберегает, но и подсказывает, где спрятано счастье, успех и… шоколад! Желаю, чтобы у тебя всегда хватало сил на все великие дела — и на шоппинг, и на отдых! Пусть настроение будет стабильно хорошее, кофе наливают идеальный, а жизнь удивляет только приятными сюрпризами. И помни: ангел может быть невидимым, но хорошее настроение — заметно всегда!

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Дорогая Валерия! В этот особый день поздравляем вас с Днем ангела — праздником вашего небесного покровителя. Пусть Господь дарит вам благословение, духовную силу, мудрость и мир в сердце. Желаем, чтобы ваш жизненный путь был освещен добром, любовью и искренностью, а рядом всегда были верные друзья и поддержка родных. Пусть ангел-хранитель сопровождает вас в каждом шаге, оберегает от всех невзгод и ведет к свету и радости.

Поздравления с Днем ангела для девочки Валерии

Дорогая маленькая Валерия! Сегодня твой особый день — День ангела, когда твой небесный хранитель радуется вместе с тобой. Пусть он всегда держит тебя за руку, помогает расти доброй, счастливой и сильной девочкой. Желаем тебе яркого солнышка, искренних улыбок, веселых приключений и большой любви в сердце. Пусть твоя жизнь будет полна сказочных мечтаний, которые обязательно сбываются!

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Милая Валерия, сегодня — день, когда твой ангел-хранитель празднует вместе с тобой. Пусть он бережет тебя от всего зла, шепчет добрые слова и ведет только счастливыми тропами. Желаем тебе искренних улыбок, веселых игр, добрых друзей и тепла в сердце. Расти здоровой, радостной и всегда оставайся таким светлым солнышком, какой ты являешься!

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Дорогая наша Валерия! С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный друг всегда будет рядом: днем ​​– когда играешь, и ночью – когда видишь сладкие сны. Пусть твоя жизнь будет сказкой, в которой добро всегда побеждает, а мечты сбываются. Желаем тебе света, радости и многого детского счастья! Расти на радость всем, кто тебя любит!

Еще раньше Вікна рассказывали, когда День ангела Ярослава — дать по церковному календарю и поздравления к празднику.

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