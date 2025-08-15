Для тебе Економія

Пенсія за заслуги: хто і як може отримати надбавку в Україні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Серпня 2025, 08:00 2 хв.
Фото Pexels

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