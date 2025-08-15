Пенсія за заслуги: хто і як може отримати надбавку в Україні

В Україні громадяни, які здійснили визначні вчинки або мають видатні досягнення, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Ця надбавка, відома як пенсія за особливі заслуги, не нараховується автоматично.

Щоб її отримати, необхідно самостійно подати заяву та відповідні документи до Пенсійного фонду України.

Хто може отримати надбавку

Згідно з Законом України №1767 про пенсії за особливі заслуги перед Україною, на таку доплату мають право:

ветерани війни, які були нагороджені державними орденами за особисту мужність і героїзм під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України;

видатні спортсмени, які стали чемпіонами або призерами Олімпійських Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, а також чемпіонами світу та Європи;

космонавти, які здійснили польоти в космос, або пілоти-випробувачі, які брали участь у випробуваннях авіаційної та космічної техніки;

громадяни, відзначені державними нагородами України, такими як звання Герой України, державні премії, ордени, а також почесні звання народний або заслужений.

Розмір доплати та порядок її нарахування

Розмір надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, і становить від 23% до 35% від цього показника.

Якщо пенсіонер має право на кілька видів надбавок, йому встановлюється лише одна, але найбільша за розміром.

Для оформлення доплати необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою. До заяви потрібно додати документи, що підтверджують ваші особливі заслуги, наприклад:

копії орденів, медалей, почесних грамот;

копії документів, що засвідчують спортивні досягнення;

інші документи, що підтверджують право на отримання надбавки.

Заяву можна подати як у паперовому, так і в електронному вигляді через вебпортал Пенсійного фонду.

Доплата у разі смерті пенсіонера

Важливо знати, що у випадку смерті особи, яка отримувала пенсію за особливі заслуги, її непрацездатні члени сім’ї (родичі) мають право на отримання частки цієї доплати. Розмір виплати становить від 70% до 90% від суми надбавки, яку отримував померлий.

Раніше ми розповідали, яка максимальна пенсія в Україні.

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