Чи може ТЦК подати в розшук людину, яка не продовжила відстрочку: пояснення ЗСУ

З 1 листопада більшість відстрочок від мобілізації в Україні подовжуються автоматично. Однак окремим категоріям громадян все ж потрібно самостійно звернутися до ЦНАП або скористатися застосунком Резерв+, щоб оновити документи.

Начальник Центрального управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненков ефірі телемарафону розповів, у яких випадках людину можуть оголосити в розшук, передає 24 Канал.

За його словами, територіальні центри комплектування (ТЦК) не мають права самостійно оголошувати розшук. Якщо людина не приходить уточнити дані чи пройти військово-лікарську комісію, ТЦК може лише передати інформацію до поліції.

Водночас правоохоронці не мають повноважень доставляти громадян для мобілізації — лише для уточнення документів або перевірки даних.

Якщо у людини є чинна відстрочка, яка відображається в електронному військово-обліковому документі, мобілізувати її не можуть. Вона просто приходить, уточнює інформацію і повертається додому, — зазначив Качаненко.

У яких випадках людину можуть оголосити в розшук

Серед головних підстав:

Неявка за викликом до ТЦК без поважних причин;

Ухилення від проходження військово-лікарської комісії;

Неповідомлення про зміну місця проживання, освіти чи роботи;

Порушення порядку навчальних зборів;

Відмова оновити військово-облікові дані;

Розбіжності між даними у військовому документі та в державному реєстрі.

Як знятися з розшуку

Юристи радять насамперед перевірити, чи є в ТЦК інформація про адміністративне порушення. Для цього потрібно надіслати запит до свого військкомату.

Читати на тему Як сплатити штраф ТЦК та якими сервісами для цього скористатися Які способи є, щоб сплатити штраф ТЦК?

Якщо у відповіді зазначено, що протоколів немає, а дані про розшук внесли помилково — варто звернутися до ТЦК із письмовою заявою та вимогою видалити помилкову інформацію.

Раніше ми писали про те, що працівники ТЦК та СП змушені носити бодікамеру — читай у матеріалі, коли це правило набрало чинності.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!