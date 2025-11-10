Чи може ТЦК подати в розшук людину, яка не продовжила відстрочку: пояснення ЗСУ

З 1 листопада більшість відстрочок від мобілізації в Україні подовжуються автоматично. Однак окремим категоріям громадян все ж потрібно самостійно звернутися до ЦНАП або скористатися застосунком Резерв+, щоб оновити документи.
Начальник Центрального управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненков ефірі телемарафону розповів, у яких випадках людину можуть оголосити в розшук, передає 24 Канал.
За його словами, територіальні центри комплектування (ТЦК) не мають права самостійно оголошувати розшук. Якщо людина не приходить уточнити дані чи пройти військово-лікарську комісію, ТЦК може лише передати інформацію до поліції.
Водночас правоохоронці не мають повноважень доставляти громадян для мобілізації — лише для уточнення документів або перевірки даних.
Якщо у людини є чинна відстрочка, яка відображається в електронному військово-обліковому документі, мобілізувати її не можуть. Вона просто приходить, уточнює інформацію і повертається додому, — зазначив Качаненко.
У яких випадках людину можуть оголосити в розшук
Серед головних підстав:
- Неявка за викликом до ТЦК без поважних причин;
- Ухилення від проходження військово-лікарської комісії;
- Неповідомлення про зміну місця проживання, освіти чи роботи;
- Порушення порядку навчальних зборів;
- Відмова оновити військово-облікові дані;
- Розбіжності між даними у військовому документі та в державному реєстрі.
Як знятися з розшуку
Юристи радять насамперед перевірити, чи є в ТЦК інформація про адміністративне порушення. Для цього потрібно надіслати запит до свого військкомату.
Якщо у відповіді зазначено, що протоколів немає, а дані про розшук внесли помилково — варто звернутися до ТЦК із письмовою заявою та вимогою видалити помилкову інформацію.
