Может ли ТЦК подать в розыск человека, не продлившего отсрочку: объяснение ВСУ

С 1 ноября большинство отсрочек от мобилизации в Украине продлеваются автоматически. Однако отдельным категориям граждан все же нужно самостоятельно обратиться в ЦНАП или воспользоваться приложением Резерв+, чтобы обновить документы.

Начальник Центрального управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко в эфире телемарафона рассказал, в каких случаях человека могут объявить в розыск, передает 24 Канал.

По его словам, территориальные центры комплектования не имеют права самостоятельно объявлять розыск. Если человек не приходит уточнить данные или пройти военно-врачебную комиссию, ТЦК может лишь передать информацию в полицию.

В то же время правоохранители не имеют полномочий доставлять граждан для мобилизации — только для уточнения документов или проверки данных.

Если у человека есть действующая отсрочка, которая отображается в электронном военно-учётном документе, мобилизовать его не могут. Он просто приходит, уточняет информацию и возвращается домой, — отметил Качаненко.

В каких случаях человека могут объявить в розыск

Среди основных оснований:

Неявка по вызову в ТЦК без уважительных причин;

Уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;

Непредоставление сведений об изменении места жительства, образования или работы;

Нарушение порядка учебных сборов;

Отказ обновить военно-учётные данные;

Расхождения между информацией в военном документе и в государственном реестре.

Как сняться с розыска

Юристы советуют сначала проверить, есть ли у ТЦК информация об административном нарушении. Для этого нужно направить запрос в свой военкомат.

Если в ответе указано, что протоколов нет, а данные о розыске внесли ошибочно — стоит обратиться в ТЦК с письменным заявлением и потребовать удалить ошибочную информацию.

