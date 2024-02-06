Категория С1: на чем можно ездить — список транспортных средств

Люди, которые уже сдавали экзамены в сервисных центрах МВД и понимают тонкости получения водительского удостоверения в Украине, знают, что существует множество различных категорий, дающих право управлять различными видами транспорта.
И если по В и А все понятно и просто, то возникает вопрос, какими видами транспорта можно управлять, имея другие категории. Категория С1: на чем можно ездить и как получить — читай в материале.
На официальном сайте сервисного центра МВД указано, что есть определенные категории транспортных средств, по которым граждане могут быть допущены к управлению.
В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 08 мая 1993 № 340, транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии водительского удостоверения, в зависимости от их типов и назначения делятся на категории:
Посредством открытой категории С1 можно водить небольшими и средними грузовиками весом примерно от 3,5 до 7,5 тонны. Прицеп должен быть до 0,75 тонн.
Важно отметить, что если у тебя есть водительское удостоверение, в котором открыта подкатегория С, то автоматически получаешь право на вождение легких и средних грузовиков, входящих в подкатегорию С1. Подходящую категорию можно открыть с 18 лет.
Поскольку ее выдают одновременно с категорией С во время прохождения обучения в автошколе и сдачи экзаменов (теоретического и практического), отдельно сдавать на категорию не нужно.
То есть специального обучения для управления ТС в категории С1 не требуют. Чтобы получить водительские права категории С1, в первую очередь нужно пройти курс в лицензированной автошколе и сдать экзамены в Сервисном центре МВД.
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