Чтобы было всегда при себе: как добавить водительское удостоверение в Дію

Водительское удостоверение следует всегда иметь при себе. Если тебя останавливает патруль, ты должен (-а) предоставить правоохранителям документ для проверки.
Хорошо, что наша страна вышла на новый уровень. Теперь все важные документы могут быть всегда с тобой в мобильном приложении Дія.
Известно, что электронной версии водительского удостоверения достаточно, чтобы подтвердить личность. Если полиция требует оригинал документа, позвони на горячую линию: 0-800-50-02-02.
Но что делать, если электронное водительское удостоверение до сих пор не появилось? Читай пошаговую инструкцию, как добавить водительское удостоверение в Дію.
После авторизации в Дії водительское удостоверение должно автоматически отобразиться вместе с другими документами. Если этого не произошло, то:
Тогда следует дополнить и верифицировать информацию в электронном кабинете водителя. После успешной обработки документ автоматически появится в Дії.
Дело в том, что электронный реестр МВД создан только в 2013 году, поэтому документы, которые выпустили раньше, могут не отображаться в приложении.
В таком случае все же следует пройти верификацию данных, ведь были случаи, когда после этого удостоверение появлялось в Дії. Если этого не произошло, обратись в ближайшее отделение Сервисного центра МВД.
Чтобы документ появился в Дії, следует пройти верификацию данных. Она предусматривает уточнение информации, которой нет в МВД: в реестре водительских удостоверений и реестре свидетельств о регистрации транспортных средств.
Как добавить права в Дію
После обработки данных документ автоматически появится в Дії.
А что делать, когда водительское удостоверение потерялось или его украли? Лови пошаговую инструкцию, как восстановить водительские права в Украине.
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