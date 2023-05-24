Чтобы было всегда при себе: как добавить водительское удостоверение в Дію

Водительское удостоверение следует всегда иметь при себе. Если тебя останавливает патруль, ты должен (-а) предоставить правоохранителям документ для проверки.

Хорошо, что наша страна вышла на новый уровень. Теперь все важные документы могут быть всегда с тобой в мобильном приложении Дія.

Известно, что электронной версии водительского удостоверения достаточно, чтобы подтвердить личность. Если полиция требует оригинал документа, позвони на горячую линию: 0-800-50-02-02.

Но что делать, если электронное водительское удостоверение до сих пор не появилось? Читай пошаговую инструкцию, как добавить водительское удостоверение в Дію.

Почему водительского удостоверения нет в Дії

После авторизации в Дії водительское удостоверение должно автоматически отобразиться вместе с другими документами. Если этого не произошло, то:

в базе МВД недостаточно данных, чтобы создать его цифровую копию

Тогда следует дополнить и верифицировать информацию в электронном кабинете водителя. После успешной обработки документ автоматически появится в Дії.

у тебя удостоверение старого образца

Дело в том, что электронный реестр МВД создан только в 2013 году, поэтому документы, которые выпустили раньше, могут не отображаться в приложении.

В таком случае все же следует пройти верификацию данных, ведь были случаи, когда после этого удостоверение появлялось в Дії. Если этого не произошло, обратись в ближайшее отделение Сервисного центра МВД.

Верификация данных: как добавить права в Дію

Чтобы документ появился в Дії, следует пройти верификацию данных. Она предусматривает уточнение информации, которой нет в МВД: в реестре водительских удостоверений и реестре свидетельств о регистрации транспортных средств.

Как добавить права в Дію Войди в электронный кабинет водителя с помощью электронной подписи. В разделе Электронные услуги выбери пункт Уточнение данных в реестре водительских прав. Заполни онлайн-форму и выбери тип проблемы. Загрузи фотографию нужных документов: водительское удостоверение с обеих сторон, паспорт, сведения о месте регистрации. Остается только подтвердить заявление и дождаться его рассмотрения. После обработки данных документ автоматически появится в Дії.

А что делать, когда водительское удостоверение потерялось или его украли? Лови пошаговую инструкцию, как восстановить водительские права в Украине.

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