Категорія С1: на чому можна їздити — перелік транспортних засобів

Люди, які вже складали іспити в сервісних центрах МВС та розуміють тонкощі отримання водійського посвідчення в Україні знають, що існує безліч різних категорій, які дають право керувати різними видами транспорту.

І якщо з В та А все зрозуміло та просто, виникає питання, якими видами транспорту можна керувати, маючи інші категорії. Категорія С1: на чому можна їздити та як отримати — читай у матеріалі.

Категорія С1: на чому можна їздити та що відомо про інші види транспорту

На офіційному сайті сервісного центру МВС вказано, що є певні категорії транспортних засобів, за якими громадяни можуть бути допущені до керування.

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Відповідно до пункту 3 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року № 340, транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії:

А1 — мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун об’ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт;

А — мотоцикли, зокрема з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт;

В1 — квадро або трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, маса не повинна перевищувати 400 кілограмів;

В — автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, має бути 8 сидінь (крім місця водія);

С1 — призначені для перевезення вантажів автомобілі з максимальною масою від 3500 до 7500 кілограмів;

С — призначені для перевезення вантажів автомобілі, з максимальною масою до 7500 кілограмів;

D1 — автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

D — теж пасажирські автобуси, в яких місць понад 16;

ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE — состави транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів;

Т — трамваї й тролейбуси.

Водійське посвідчення з категорією С1: що відомо

За допомогою відкритої категорії С1 можна керувати невеликими й середніми вантажівками вагою приблизно від 3,5 до 7,5 тонн. Причіп має бути до 0,75 тонни.

Важливо зазначити, що якщо у тебе є посвідченням водія, в якому відкрита підкатегорія С, то автоматично отримуєш право на водіння легких і середніх вантажівок, що входять в підкатегорію С1. Відповідну категорію можна відкрити з 18 років.

Як отримати категорію С1

Через те, що її видають одночасно з категорією С під час навчання в автошколі та складання іспитів (теоретичного та практичного), окремо здавати на категорію не потрібно.

Тобто спеціального навчання для керування ТС у категорії С1 не вимагають.

Щоб отримати водійське посвідчення категорії С1, в першу чергу потрібно пройти курс у ліцензованій автошколі та скласти іспити в Сервісному центрі МВС.

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