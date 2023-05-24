Щоб було завжди з тобою: як додати водійське посвідчення в Дію

Водійське посвідчення варто завжди мати із собою. Якщо тебе зупиняє патруль, тобі потрібно надати правоохоронцям документ для перевірки.

Добре, що наша країна вийшла на новий рівень. Тепер усі важливі документи можуть бути завжди з тобою у мобільному застосунку Дія.

Відомо, що електронної версії водійського посвідчення достатньо, щоб підтвердити особу. Якщо поліція вимагає оригінал документа, зателефонуй на гарячу лінію: 0-800-50-02-02.

Та що робити, якщо електронне водійське посвідчення досі не з’явилося? Читай покрокову інструкцію, як додати водійське посвідчення в Дію.

Чому водійського посвідчення немає в Дії

Після авторизації в Дії посвідчення водія має автоматично відобразитися разом з іншими документами. Якщо цього не сталося, то:

в базі МВС недостатньо даних, щоб створити його цифрову копію

Тоді потрібно доповнити інформацію та верифікуватися в електронному кабінеті водія. Після успішного опрацювання документ автоматично з’явиться в Дії.

в тебе посвідчення старого зразка

Річ у тім, що електронний реєстр МВС створили лише у 2013 році, тож документи, які випустили раніше, можуть не відображатися у застосунку.

В такому разі все ж варто пройти верифікацію даних, адже були випадки, коли після цього посвідчення з’являлося в Дії. Якщо цього не сталося, звернися до найближчого відділення Сервісного центру МВС.

Верифікація даних: як додати права в Дію

Щоб документ з’явився в Дії, треба пройти верифікацію даних. Вона передбачає уточнення інформації, якої немає у МВС: в реєстрі посвідчень водіїв та реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Як додати права в Дію Увійди до електронного кабінету водія за допомогою електронного підпису. У розділі Електронні послуги обери пункт Уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв. Заповни онлайн-форму та вибери тип проблеми. Завантаж світлину потрібних документів: водійське посвідчення з обох боків, паспорт, відомості про місце реєстрації. Залишиться лише підтвердити заяву та дочекатися її розгляду. Після опрацювання даних документ автоматично з’явиться в Дії.

А що робити, коли водійське посвідчення загубилося чи його вкрали? Лови покрокову інструкцію, як відновити водійські права в Україні.

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