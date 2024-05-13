Как вырастить персик из косточки: персиковое дерево из одного плода

Персик — наиболее распространенная косточковая культура в мире. Он славится вкусом, ароматом, а также лечебными и диетическими свойствами. Запах и сочность этих солнечных плодов делает их любимыми для сладкоежек и любителей фруктов.

Читай о методах проращивания персикового дерева из косточки, как выбрать правильный сорт персика — в материале.

Персик, полученный семенным способом, способен плодоносить даже без прививки.

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Преимущества выращивания персика из косточки:

такие персики устойчивы к вредителям и заболеваниям, их не надо подвергать усиленной обработке;

растения прекрасно адаптированы к местному климату, а также к зимовке;

растения более выносливы к засухе и неблагоприятным условиям;

деревья более долговечны, плодят десятилетиями;

метод экономный, ведь косточка достается фактически бесплатно.

Недостатки выращивания персика из косточки:

дождаться первого урожая будет очень трудно, ведь, в отличие от взрослого саженца, уже через пару лет дающего стабильный урожай, персики из косточки плодоносить начнут на 5-7 год;

высока вероятность того, что ты не получишь тот сорт, который ожидаешь;

в первые годы растениям нужен тщательный уход, и только в дальнейшем они становятся стойкими и выносливыми.

Как вырастить персик из косточки

Подбор посевного материала

Лучше всего проращивать косточки персика в закрытом грунте. То есть, в обычном контейнере или цветочном горшке в комнате.

Косточку персика следует брать из плода дерева, выросшего именно в твоей климатической зоне.

Плод должен быть только из корнесобственного персикового дерева. Персики из привитых веток для размножения непригодны.

Персик можно проращивать тремя способами.

Первый наиболее приближен к естественному процессу. При нем используется стратификация — выдерживание посадочного материала в холодных и влажных условиях. Фактически — имитация зимних условий. Для этого вполне подойдет нижнее отделение холодильника.

Стратифицировать косточки персика лучше всего во влажном крупнозернистом песке или чистом торфе. Сажать можно в обычные технические цветочные горшки с большими дренажными отверстиями. Косточки персика углубляются на 5-8 см. Затем горшок кладут в полиэтиленовый пакет, в котором предварительно нужно сделать несколько прорезей для доступа воздуха.

В течение всего этого срока проверяй влажность почвы. Она должна всегда быть слегка влажной. Когда косточки дадут побеги, из холодильника их можно вынимать. Далее ростки следует пересадить в плодородную, легкую почву и обеспечить им хорошее освещение и температуру в пределах +10°C. В комнату можно занести через неделю. Полив должен быть умеренный — по мере подсыхания верхнего слоя грунта.

Такой способ проращивания косточек персика наиболее эффективен, поэтому дает наибольший процент сходов.

Как вырастить дерево персика из косточки

Второй способ

При таком способе требуется предварительная подготовка посадочного материала. Прежде косточки персика должны пройти процесс ускоренной стратификации в том же холодильнике, но уже на верхних полках. Достаточно будет 7-10 дней. После этого желательно скарифицировать косточки персика.

Скарификация — нарушение целостности твердой оболочки семян. После этого косточка помещается в раствор любого стимулятора на несколько часов. И только тогда высаживается сразу на глубину 5-8 см. Горшок накрывается полиэтиленом или прозрачной банкой.

Проращивание должно проходить в теплом, освещенном месте и длится около 4 месяцев. После появления побегов накрытие снимается.

Как из косточки вырастить персик

Способ третий — быстрый. Для этого нужно вытащить ядро из косточки персика. Главное, сделать все очень аккуратно, не повредив ядро. Зерно поместить в стакан с теплой водой. Там оно проведет несколько дней, пока не набухнет. Воду в стакане менять каждый день.

После этого высадить персик в горшок с плодородной почвой на глубину 4-5 см, накрыть пленкой или стеклянным колпаком и поставить в светлое, теплое место. Прорастет такая косточка персика гораздо быстрее.

Выбирай способ выращивания персика из косточки, который тебе нравится, и наблюдай как растет персиковое дерево.

Чтобы знать, чем обработать персик после цветения, читай наш материал об этом.

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