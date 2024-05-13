Як виростити персик з кісточки —персикове дерево з одного плоду

Персик — найбільш поширена кісточкова культура у світі. Він славиться смаком, ароматом, лікувальними та дієтичними властивостями. Запах та соковитість цих сонячних плодів робить їх улюбленими для ласунів і шанувальників фруктів.
Читай про методи пророщування персикового дерева з кісточки, як обрати правильний сорт персика — у матеріалі.
Персик, отриманий насіннєвим способом, здатен родити навіть без щеплення.
Переваги вирощування персика з кісточки:
Недоліки вирощування персика з кісточки:
Плід має бути лише з кореневласного персикового дерева. Персики з щеплених гілок для розмноження непридатні.
Плід має бути лише з кореневласного персикового дерева. Персики з щеплених гілок для розмноження непридатні.
Персик можна пророщувати трьома способами.
Перший найбільш наближений до природного процесу. При ньому використовується стратифікація — витримування посадкового матеріалу у холодних і вологих умовах. Фактично — це імітація зимових умов. Для цього цілком підійде нижнє відділення холодильника.
Стратифікувати кісточки персика найкраще у вологому грубозернистому піску або чистому торфі. Садити можна у звичайні технічні квіткові горщики з великими дренажними отворами. Кісточки персика заглиблюються на 5-8 см. Потім горщик кладуть у поліетиленовий пакет, в якому попередньо треба зробити кілька прорізів для доступу повітря.
Протягом усього цього терміну перевіряй вологість ґрунту. Він завжди має бути злегка вологим. Коли кісточки дадуть паростки, з холодильника їх можна виймати. Далі паростки слід пересадити в родючий, легкий ґрунт та забезпечити їм хороше освітлення і температуру в межах +10°C. В кімнату занести через тиждень. Полив має бути помірний — у міру підсихання верхнього шару ґрунту.
Такий спосіб пророщування кісточок персика найбільш ефективний, а тому дає найбільший відсоток схожості.
Другий спосіб
При такому способі потрібна попередня підготовка посадкового матеріалу. Насамперед кісточки персика повинні пройти процес прискореної стратифікації в тому ж холодильнику, але вже на верхніх полицях. Досить буде 7-10 днів. Після цього бажано скарифікувати кісточки персика.
Скарифікація — порушення цілісності твердої оболонки насінини. Після цього кісточка поміщається в розчин будь-якого стимулятора на кілька годин. І аж тоді висаджується відразу на глибину 5-8 см. Горщик накривається поліетиленом або прозорою банкою.
Пророщування має проходити у теплому, освітленому місці й триває воно приблизно 4 місяці. Після появи паростків знімається накриття.
Спосіб третій — швидкий. Для цього потрібно витягнути ядро з кісточки персика. Головне, зробити все дуже акуратно, не пошкодивши ядро. Вилучене зерно помісти в склянку з теплою водою. Там воно проведе кілька днів, поки не набубнявіє. Воду в склянці міняй щодня.
Після цього висадити персик у горщик з родючим ґрунтом на глибину 4-5 см, накрити плівкою або скляним ковпаком і поставити у світле, тепле місце. Проросте така кісточка персика значно швидше.
Обирай той спосіб вирощування персика з кісточки, який тобі до вподоби, й спостерігай як росте персикове дерево.
Щоб знати, як обробляти персик після цвітіння, читай наш матеріал про це.
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