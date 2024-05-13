Як виростити персик з кісточки —персикове дерево з одного плоду

Персик — найбільш поширена кісточкова культура у світі. Він славиться смаком, ароматом, лікувальними та дієтичними властивостями. Запах та соковитість цих сонячних плодів робить їх улюбленими для ласунів і шанувальників фруктів.

Читай про методи пророщування персикового дерева з кісточки, як обрати правильний сорт персика — у матеріалі.

Персик, отриманий насіннєвим способом, здатен родити навіть без щеплення.

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Переваги вирощування персика з кісточки:

такі персики стійкі до шкідників та захворювань, їх не потрібно піддавати посиленим обробкам;

рослини чудово адаптовані до місцевого клімату, а також до зимування;

рослини витриваліші до посухи та несприятливих умов;

дерева більш довговічні, плодять десятиріччями;

метод економний, адже кісточка дістається фактично безкоштовно.

Недоліки вирощування персика з кісточки:

дочекатися першого врожаю буде дуже важко, адже, на відміну від дорослого саджанця, що вже за пару років дає стабільний врожай, персики з кісточки родити почнуть на 5-7 рік;

висока ймовірність того, що ти не отримаєш той сорт що очікуєш;

у перші роки рослинам потрібен ретельний догляд, і лише надалі вони стають стійкі та витривалі.

Як виростити персик з кісточки

Підбір посівного матеріалу

Найкраще пророщувати кісточки персика в закритому ґрунті. Тобто, у звичайному контейнері або квітковому горщику в кімнаті.

Кісточку персика варто брати з плоду дерева, яке виросло саме у твоїй кліматичній зоні.

Плід має бути лише з кореневласного персикового дерева. Персики з щеплених гілок для розмноження непридатні.

Персик можна пророщувати трьома способами.

Перший найбільш наближений до природного процесу. При ньому використовується стратифікація — витримування посадкового матеріалу у холодних і вологих умовах. Фактично — це імітація зимових умов. Для цього цілком підійде нижнє відділення холодильника.

Стратифікувати кісточки персика найкраще у вологому грубозернистому піску або чистому торфі. Садити можна у звичайні технічні квіткові горщики з великими дренажними отворами. Кісточки персика заглиблюються на 5-8 см. Потім горщик кладуть у поліетиленовий пакет, в якому попередньо треба зробити кілька прорізів для доступу повітря.

Протягом усього цього терміну перевіряй вологість ґрунту. Він завжди має бути злегка вологим. Коли кісточки дадуть паростки, з холодильника їх можна виймати. Далі паростки слід пересадити в родючий, легкий ґрунт та забезпечити їм хороше освітлення і температуру в межах +10°C. В кімнату занести через тиждень. Полив має бути помірний — у міру підсихання верхнього шару ґрунту.

Такий спосіб пророщування кісточок персика найбільш ефективний, а тому дає найбільший відсоток схожості.

Як виростити дерево персика з кісточки

Другий спосіб

При такому способі потрібна попередня підготовка посадкового матеріалу. Насамперед кісточки персика повинні пройти процес прискореної стратифікації в тому ж холодильнику, але вже на верхніх полицях. Досить буде 7-10 днів. Після цього бажано скарифікувати кісточки персика.

Скарифікація — порушення цілісності твердої оболонки насінини. Після цього кісточка поміщається в розчин будь-якого стимулятора на кілька годин. І аж тоді висаджується відразу на глибину 5-8 см. Горщик накривається поліетиленом або прозорою банкою.

Пророщування має проходити у теплому, освітленому місці й триває воно приблизно 4 місяці. Після появи паростків знімається накриття.

Як з кісточки виростити персик

Спосіб третій — швидкий. Для цього потрібно витягнути ядро з кісточки персика. Головне, зробити все дуже акуратно, не пошкодивши ядро. Вилучене зерно помісти в склянку з теплою водою. Там воно проведе кілька днів, поки не набубнявіє. Воду в склянці міняй щодня.

Після цього висадити персик у горщик з родючим ґрунтом на глибину 4-5 см, накрити плівкою або скляним ковпаком і поставити у світле, тепле місце. Проросте така кісточка персика значно швидше.

Обирай той спосіб вирощування персика з кісточки, який тобі до вподоби, й спостерігай як росте персикове дерево.

Щоб знати, як обробляти персик після цвітіння, читай наш матеріал про це.

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