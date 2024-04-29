Обробка персика після цвітіння: щоб не покрутило листя і не погнили плоди

Виростити солодкі соковиті персики можна навіть на півночі України. Районовані сорти південного дерева дають відмінний урожай. Однак персик — дерево примхливе, дуже вразливе і, на жаль, хворобливе. Чим обробляти персик після цвітіння, аби захистити його від хвороб і шкідників — читай у нашому матеріалі.
Питання обприскувати чи не оприскувати персик після цвітіння навіть не стоїть. Оприскувати потрібно обов’язково, інакше листя на дереві покрутить, плоди погниють. Серед найстрашніших ворогів персика — грибкові захворювання (найпоширеніше — борошниста роса), шкідники: довгоносики, плодожерки, попелиці, насправді список довгий.
Загалом дерево обробляють протягом весни як мінімум три рази:
Ми підібрали для тебе добірку порад, як і чим обробити персик після цвітіння. Пропонуємо різні препарати: традиційні, хімічні, біологічні й народні засоби. Обирай варіант, який підійде саме тобі.
Як ми й казали, персик обробляють тричі. Можна тричі зробити це бордоською рідною. Яким має бути склад суміші?
Ця обробка позбавить від шкідників, які паразитують у квітках.
Ця обробка позбавить від шкідників, які паразитують у квітках.
Після цвітіння, під час третьої обробки, як варіант:
Замість мідного купоросу можна додати 500 г карбаміду на 10 л води.
Замість мідного купоросу можна додати 500 г карбаміду на 10 л води.
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Чим іще обробити персик після цвітіння від хвороб і шкідників? Деякі садівники вважають, що в цей період краще не пирскати хімією. Тож використовують біологічні препарати: Біостат, Тріходермін, Планріз, Пентафаг. Вони не токсичні для людей, тварин і комах-запилювачів.
Обробивши персик після цвітіння, можна запобігти одному з найбільш розповсюджених захворювань — кучерявості листя.
Обробивши персик після цвітіння, можна запобігти одному з найбільш розповсюджених захворювань — кучерявості листя.
Збудник кучерявості — грибок Taphrina deformans, спори якого розносить вітер. Спори осідають на корі дерев, в бруньках. У заражених дерев хворіє не тільки листя: пагони викривляються, коротшають, бутони деформуються, відмирають, не зав’язавши плоди.
Біологічні препарати (як і інші) дозволяють боротися і з цієї важкою проблемою також. Аби перемогти хвороби дерев, читай уважно інструкцію, адже може знадобитися не одна обробка, а кілька, через певний проміжок.
Що й казати, хімічні препарати можуть виявитися найбільш ефективними в боротьбі з хворобами й шкідниками. Серед мінусів: їхня отруйність (контрольована санітарними нормами) та (інколи) чималенька ціна.
Рекомендовані і перевірені садівниками хімічні препарати.
Принципові противники хімії використовують народні засоби, які також чинять захисну дію. Чому б не спробувати? Тримай кілька перевірених часом рецептів.
Ефективність народних засобів проявляється тільки при систематичному, протягом кількох років поспіль, обприскуванні фруктових дерев.
Ефективність народних засобів проявляється тільки при систематичному, протягом кількох років поспіль, обприскуванні фруктових дерев.
Сподіваємося, наші поради як і чим обробити персик після цвітіння будуть тобі корисні!
Раніше ми писали, чим обробити смородину від попелиці.
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