Обробка персика після цвітіння: щоб не покрутило листя і не погнили плоди

Виростити солодкі соковиті персики можна навіть на півночі України. Районовані сорти південного дерева дають відмінний урожай. Однак персик — дерево примхливе, дуже вразливе і, на жаль, хворобливе. Чим обробляти персик після цвітіння, аби захистити його від хвороб і шкідників — читай у нашому матеріалі.

Питання обприскувати чи не оприскувати персик після цвітіння навіть не стоїть. Оприскувати потрібно обов’язково, інакше листя на дереві покрутить, плоди погниють. Серед найстрашніших ворогів персика — грибкові захворювання (найпоширеніше — борошниста роса), шкідники: довгоносики, плодожерки, попелиці, насправді список довгий.

Загалом дерево обробляють протягом весни як мінімум три рази:

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до розпускання бруньок;

по рожевій бруньці;

після цвітіння.

Ми підібрали для тебе добірку порад, як і чим обробити персик після цвітіння. Пропонуємо різні препарати: традиційні, хімічні, біологічні й народні засоби. Обирай варіант, який підійде саме тобі.

Обробка персика після цвітіння бордоською рідиною: традиційний спосіб

Як ми й казали, персик обробляють тричі. Можна тричі зробити це бордоською рідною. Яким має бути склад суміші?

100 г мідного купоросу;

100-200 г негашеного вапна;

10 л води.

Ця обробка позбавить від шкідників, які паразитують у квітках.

Після цвітіння, під час третьої обробки, як варіант:

Замість мідного купоросу можна додати 500 г карбаміду на 10 л води.

Чим обробити персик після цвітіння: біологічні препарати

Чим іще обробити персик після цвітіння від хвороб і шкідників? Деякі садівники вважають, що в цей період краще не пирскати хімією. Тож використовують біологічні препарати: Біостат, Тріходермін, Планріз, Пентафаг. Вони не токсичні для людей, тварин і комах-запилювачів.

Біостат: ефективний проти грибкових і вірусних захворювань, допомагає повністю позбутися попелиці та інших шкідників. Нетоксичний. Основа препарату — ефірна олія коріандру. Тріходермін: містить спори грибка-антагоніста. Планріз: пригнічує діяльність збудників грибкових захворювань, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин, поєднується з іншими біопрепаратами. Пентафаг-С: біофунгіцид, ефективно бореться з вірусними та бактеріальними інфекціями. Збільшує врожайність.

Обробивши персик після цвітіння, можна запобігти одному з найбільш розповсюджених захворювань — кучерявості листя.

Збудник кучерявості — грибок Taphrina deformans, спори якого розносить вітер. Спори осідають на корі дерев, в бруньках. У заражених дерев хворіє не тільки листя: пагони викривляються, коротшають, бутони деформуються, відмирають, не зав’язавши плоди.

Біологічні препарати (як і інші) дозволяють боротися і з цієї важкою проблемою також. Аби перемогти хвороби дерев, читай уважно інструкцію, адже може знадобитися не одна обробка, а кілька, через певний проміжок.

Обробка персика після цвітіння хімічними препаратами

Що й казати, хімічні препарати можуть виявитися найбільш ефективними в боротьбі з хворобами й шкідниками. Серед мінусів: їхня отруйність (контрольована санітарними нормами) та (інколи) чималенька ціна.

Рекомендовані і перевірені садівниками хімічні препарати.

Хорус: забезпечує захист проти парші персиків, моніліозу та гнилі серцевини плодів, протидіє борошнистій росі. Страж + Антиколорад Макс: 3 мл Стражу + 2,5 мл Антиколорад Максу на 5-8 л води. Для одночасного захисту від хвороб та шкідників. Ліпосам (прилипач) + Біплан + Триходермін + Пентафаг-С: бакова суміш проти шкідників і хвороб після цвітіння персика.

Чим обприскати персик після цвітіння: народні засоби

Принципові противники хімії використовують народні засоби, які також чинять захисну дію. Чому б не спробувати? Тримай кілька перевірених часом рецептів.

Настій тютюну: 1 кг сировини на 5 л окропу. Суміш настоюють 3 дні, потім проціджують, розбавляють водою (на 1 частину настою 2 частини води), обробляють дерева. Повторну обробку проводять через 2 тижні. Глиняна емульсія: 350 г глини, 90 г гашеного вапна, 10 л води. Глину розмішують у воді до однорідної суміші, потім, не припиняючи розмішування, додають вапно. Розчин не зберігають, обприскують одразу. Обробку проводять кілька разів з інтервалом в 10-12 днів. Відвар деревію: 100 г трави на 3 л води. Закип’ятити, дати охолонути, обприскувати проти кучерявості листя та від попелиці.

Ефективність народних засобів проявляється тільки при систематичному, протягом кількох років поспіль, обприскуванні фруктових дерев.

Сподіваємося, наші поради як і чим обробити персик після цвітіння будуть тобі корисні!

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