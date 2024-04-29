Чем обработать персик после цветения, чтобы не покрутило листья и не погнили плоды

Вырастить сладкие сочные персики можно даже на севере Украины. Районированные сорта южного дерева приносят отличный урожай. Однако персик — дерево капризное, очень уязвимое и, к сожалению, болезненное. Чем обрабатывать персик после цветения, чтобы защитить его от болезней и вредителей — читай в нашем материале.

Вопрос обрызгивать или не обрызгивать персик после цветения, даже не стоит. Обрабатывать нужно обязательно, иначе листья на дереве покрутит, плоды погниют. Среди самых страшных врагов персика: грибковые заболевания (например, мучнистая роса), вредители: долгоносики, плодожорки, тли — список длинный.

Дерево обрабатывают в течение весны, как минимум, три раза:

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до распускания почек;

по розовой почке;

после цветения.

Мы подобрали для тебя подборку советов, как и чем обработать персик после цветения. Предлагаем разные препараты: традиционные, химические, биологические и народные средства. Выбирай вариант, который подойдет именно тебе.

Обработка персика после цветения бордоской жидкостью: традиционный способ

Как мы и говорили, персик обрызгивают трижды. Можно трижды сделать это бордоской жидкостью. Каким должен быть состав смеси?

100 г медного купороса;

100-200 г негашеной извести;

10 л воды.

Эта обработка избавит от вредителей, паразитирующих в цветках.

После цветения, во время третьей обработки как вариант:

Вместо медного купороса можно добавить 500 граммов карбамида на 10 литров воды.

Чем обработать персик после цветения: биологические препараты

Чем еще обработать персик после цветения от болезней и вредителей? Некоторые садоводы считают, что в этот период лучше не брызгать химией. Поэтому используют биологические препараты: Биостат, Триходермин, Планриз, Пентафаг. Они не токсичны для людей, животных и насекомых-опылителей.

Биостат: эффективен против грибковых и вирусных заболеваний, помогает полностью избавиться от тли на персике и других вредителях. Нетоксичный. Основа препарата — эфирное масло кориандра. Триходермин: содержит споры грибка-антагониста. Планрез: ингибирует деятельность возбудителей грибковых заболеваний, способствует лучшему усвоению питательных веществ, сочетается с другими биопрепаратами. Пентафаг-С: биофунгицид, эффективно борющийся с вирусными и бактериальными инфекциями. Увеличивает урожайность.

Обработкой персика после цветения можно предотвратить одно из наиболее распространенных заболеваний — кучерявость листьев.

Возбудитель кучерявости — грибок Taphrina deformans, споры которого разносит ветер. Споры оседают на коре деревьев, в почках. У зараженных деревьев болеют не только листья: побеги искривляются, укорачиваются, бутоны деформируются, отмирают, не завязав плоды.

Биологические препараты (как и другие) позволяют бороться и с этой трудной проблемой тоже. Чтобы победить болезни деревьев, читай внимательно инструкцию, ведь может потребоваться не одна обработка, а несколько, через определенный промежуток времени.

Обработка персика после цветения химическими препаратами

Что и говорить, химические препараты могут оказаться наиболее эффективными в борьбе с болезнями и вредителями. Среди минусов: их ядовитость (контролируемая санитарными нормами) и (иногда) немалая цена.

Рекомендованные и проверенные садовниками химические препараты.

Хорус: обеспечивает защиту против парши персиков, монилиоза и гнили сердцевины плодов, противодействует мучнистой росе. Страж+Антиколорад Макс: 3 мл Стража+2,5 мл Антиколорад Макса на 5-8 л воды. Для одновременной защиты от болезней и вредителей. Липосам (прилипатель) + Биплан + Триходермин + Пентафаг-С: баковая смесь против вредителей и болезней после цветения персика.

Чем обрызгать персик после цветения: народные средства

Принципиальные противники химии используют народные средства, также оказывающие защитное действие. Почему бы не попробовать? Держи несколько проверенных временем рецептов.

Настой табака: 1 кг сырья на 5 л кипятка. Смесь настаивают 3 дня, затем процеживают, разбавляют водой (на 1 часть настоя 2 части воды), обрабатывают деревья. Повторную обработку производят через 2 недели. Глиняная эмульсия: 350 г глины, 90 г гашеной извести, 10 л воды. Глину размешивают в воде до однородной смеси, затем, не прекращая размешивание, добавляют известь. Раствор не хранят, обрызгивают сразу. Обработку проводят несколько раз с интервалом в 10-12 дней. Отвар тысячелистника: 100 г травы на 3 л воды. Вскипятить, дать остыть, опрыскивать против кучерявости листьев и тли.

Эффективность народных средств проявляется только при систематическом, в течение нескольких лет подряд, опрыскивании фруктовых деревьев.

Надеемся, наши советы, как и чем обработать персик после цветения, будут тебе полезны!

Раньше мы писали, чем обработать смородину от тли.

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