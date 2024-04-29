Чем обработать персик после цветения, чтобы не покрутило листья и не погнили плоды

Вырастить сладкие сочные персики можно даже на севере Украины. Районированные сорта южного дерева приносят отличный урожай. Однако персик — дерево капризное, очень уязвимое и, к сожалению, болезненное. Чем обрабатывать персик после цветения, чтобы защитить его от болезней и вредителей — читай в нашем материале.
Вопрос обрызгивать или не обрызгивать персик после цветения, даже не стоит. Обрабатывать нужно обязательно, иначе листья на дереве покрутит, плоды погниют. Среди самых страшных врагов персика: грибковые заболевания (например, мучнистая роса), вредители: долгоносики, плодожорки, тли — список длинный.
Дерево обрабатывают в течение весны, как минимум, три раза:
Мы подобрали для тебя подборку советов, как и чем обработать персик после цветения. Предлагаем разные препараты: традиционные, химические, биологические и народные средства. Выбирай вариант, который подойдет именно тебе.
Как мы и говорили, персик обрызгивают трижды. Можно трижды сделать это бордоской жидкостью. Каким должен быть состав смеси?
Эта обработка избавит от вредителей, паразитирующих в цветках.
Эта обработка избавит от вредителей, паразитирующих в цветках.
После цветения, во время третьей обработки как вариант:
Вместо медного купороса можно добавить 500 граммов карбамида на 10 литров воды.
Вместо медного купороса можно добавить 500 граммов карбамида на 10 литров воды.
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Чем еще обработать персик после цветения от болезней и вредителей? Некоторые садоводы считают, что в этот период лучше не брызгать химией. Поэтому используют биологические препараты: Биостат, Триходермин, Планриз, Пентафаг. Они не токсичны для людей, животных и насекомых-опылителей.
Обработкой персика после цветения можно предотвратить одно из наиболее распространенных заболеваний — кучерявость листьев.
Обработкой персика после цветения можно предотвратить одно из наиболее распространенных заболеваний — кучерявость листьев.
Возбудитель кучерявости — грибок Taphrina deformans, споры которого разносит ветер. Споры оседают на коре деревьев, в почках. У зараженных деревьев болеют не только листья: побеги искривляются, укорачиваются, бутоны деформируются, отмирают, не завязав плоды.
Биологические препараты (как и другие) позволяют бороться и с этой трудной проблемой тоже. Чтобы победить болезни деревьев, читай внимательно инструкцию, ведь может потребоваться не одна обработка, а несколько, через определенный промежуток времени.
Что и говорить, химические препараты могут оказаться наиболее эффективными в борьбе с болезнями и вредителями. Среди минусов: их ядовитость (контролируемая санитарными нормами) и (иногда) немалая цена.Рекомендованные и проверенные садовниками химические препараты.
Принципиальные противники химии используют народные средства, также оказывающие защитное действие. Почему бы не попробовать? Держи несколько проверенных временем рецептов.
Эффективность народных средств проявляется только при систематическом, в течение нескольких лет подряд, опрыскивании фруктовых деревьев.
Эффективность народных средств проявляется только при систематическом, в течение нескольких лет подряд, опрыскивании фруктовых деревьев.
Надеемся, наши советы, как и чем обработать персик после цветения, будут тебе полезны!
Раньше мы писали, чем обработать смородину от тли.
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