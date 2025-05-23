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Чим обробити троянди весною, щоб їх не турбували шкідники та хвороби

Анна Голішевська, редакторка сайту 23 Травня 2025, 17:30 2 хв.
Чим обробити троянди весною
Фото Unsplash

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