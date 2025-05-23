Чем обработать розы весной, чтобы их не тревожили вредители и болезни

Фото Unsplash Кроме правильного полива, розы весной требуют хорошего ухода. Без него бутоны не смогут хорошо цвести. Поэтому опытные садоводы обрабатывают цветы от вредителей и насекомых. Чем обработать розы весной — читай в материале. Чем обработать розы весной и какие могут возникать болезни Чаще всего розы страдают от таких болезней: черная пятнистость; мучнистая роса; ржавчина; инфекционный ожог (отмирание стеблей). Для профилактики этих заболеваний, розы нужно обрабатывать такими средствами: медьсодержащими препаратами; фунгицидами; средствами от грибков, вызывающих ржавчину и разные виды пятнистостей. Чем обработать розы весной и что еще нужно для того, чтобы избавиться от болезней Каждую весну нужно проводить санитарную обрезку роз: избавляются от больных побегов, опрыскивают и удобряют цветы. После того, как с кустов снимают накрытие, появляется конденсат. Поэтому важно опрыскивать цветы вечером или ранним утром. Также важно удалять опавшие листья осенью и весной. Читать по теме Розы: болезни и как с ними бороться Чаще всего на цветах появляется инфекционный ожог. Ты сможешь его увидеть на побегах, где появляются опоясывающие черные пятна с красной каймой. Если такое случилось, вырежь полностью побег, а куст обработай 1%-ным раствором медного купороса. Есть еще один очень популярный недуг — черная пятнистость. В таком случае листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают. Для того чтобы избавиться от этого, нужно купить специальные препараты в ближайшем цветочном магазине. Если ты увидел(-а) ярко-оранжевые пятнышки на листьях, то это — ржавчина. Пораженные листья обрывают и опрыскивают теми же препаратами. Мучнистая роса возникает на листьях. Они деформируются и покрываются белым мучнистым налетом. На ранних стадиях кусты обрызгивают водой и напудривают золой. Ложная мучнистая роса выглядит, как фиолетовые пятна неправильной формы на листьях. Нужно использовать при этом профессиональные средства. Если розарий атакует тля, используют любые инсектициды. Также эффективны спреи с перцем чили или чесноком, ведь чеснок действует как репеллент от дальнейшего нападения тли. Ранее мы рассказывали, когда сажать картошку весной. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter