Щеплення персика навесні 2025: як правильно зробити та що знадобиться

Шанси виростити здоровий персик в Україні підвищує правильний догляд за деревом. Адже воно потребує спеціальних умов, які можна створити своїми руками. У матеріалі розповідаємо, як і коли правильно провести щеплення персика навесні 2025.

Щеплення персика навесні — як правильно провести

Правильне щеплення персика на більш холодостійке дерево забезпечить щедрий урожай. Багатьом здається, що провести щеплення деревам складно, однак ми поділимося з тобою кількома секретами.

Таку процедуру краще проводити на початку весни, але коли точно не буде заморозків. Мінімальна температура для щеплення персика — +8°C. Для щеплення персика вибери світанок, тоді вологість повітря є найкращою.

Підготуй заздалегідь підібрані підщепи. Прищеплювати персик краще за все на сливу або абрикос, також на айву. Однорічні живці мають бути заготовлені з осені. Довжина живців — 45 см, без бруньок, сильний живець з дерева без хвороб.

Живці перед щепленням можна підрізати на 1-2 см, поставити на ніч у воду. Щоб прищепити персик, перевір живець — зріз повинен бути рівним і чистим. Надріж живець вертикально на 2-4 см. Надріз краще робити Т-подібним або закругленим.

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Інструменти (ніж чи секатор) мають бути продезінфікованими та гострими.

Живець персика без цвіту та бруньок потрібно вставити в надріз. Скріпи все ізолентою, щільною тканиною чи медичним пластирем. Усе потрібно робити швидко. Знімати ізоленту можна за 45 днів. А місце щеплення слід після цього обробити садовим варом.

Якщо листя не почало засихати, щеплення персика минуло вдало. Досвідчені садівники радять щепити відразу по кілька живців, аби точно отримати хороший результат. Адже не завжди все вдається з першого разу.

Проводити щеплення персика навесні можна до кінця квітня. Після щеплення варто своєчасно поливати дерево та не забувати про його підживлення.

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