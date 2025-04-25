Прививка персика весной 2025: как правильно сделать и что понадобится

Шансы вырастить здоровый персик в Украине повышает правильный уход за деревом. Ведь оно нуждается в специальных условиях, которые можно создать своими руками. В материале рассказываем, как и когда правильно провести прививку персика весной 2025.

Прививка персика весной — как правильно провести

Правильная прививка персика на более холодостойкое дерево обеспечит щедрый урожай. Многим кажется, что провести прививку деревьям сложно, однако мы поделимся с тобой несколькими секретами.

Такую процедуру лучше проводить в начале весны, но когда точно не будет заморозков. Минимальная температура для прививки персика — +8°C. Для прививки персика выбери рассвет, тогда влажность воздуха оптимальная.

Подготовь заранее подобранные подвои. Прививать персик лучше всего на сливу или абрикос, также на айву. Однолетние черенки должны быть заготовлены с осени. Длина черенков — 45 см, без почек, сильный черенок с дерева без болезней.

Черенки перед прививкой можно подрезать на 1-2 см, поставить на ночь в воду. Чтобы привить персик, проверь черенок — срез должен быть ровным и чистым. Надрежь черенок вертикально на 2-4 см. Надрез лучше делать Т-образным или закругленным.

Инструменты (нож или секатор) должны быть продезинфицированными и острыми.

Черенок персика без цветения и почек нужно вставить в надрез. Скрепи все изолентой, плотной тканью или медицинским пластырем. Всё нужно делать быстро. Снимать изоленту можно через 45 дней. А место прививки следует после этого обработать садовым варом.

Если листья не начали засыхать, прививка персика прошла удачно. Опытные садоводы советуют прививать сразу по несколько черенков, чтобы точно получить хороший результат. Не всегда ведь все удается с первого раза.

Проводить прививку персика весной можно до конца апреля. После прививки следует своевременно поливать дерево и не забывать о его подкормке.

