Прививка яблони весной — три лучших метода обновить дерево

Весной лучше всего прививать растения, потому что в это время у них активно двигается сок, и черенки хорошо приживаются. Как прививать яблоню весной — узнай в материале.

Когда прививать яблоню весной

Прививать черенки лучше ранней весной, в марте-апреле, когда уже нет сильных морозов. Такая весенняя прививка удобна тем, что если она окажется неудачной, можно повторить попытку летом, не дожидаясь следующего года.

Есть много способов прививки яблони. Самые надежные и эффективные из них:

окулировка — прививка с помощью почки;

прививка в расщеп — когда ветку вставляют в расщепленный ствол или ветку;

копулировка — сочетание двух веточек одинаковой толщины.

Прививка яблони весной методом окулировки

Окулировка — это способ прививки плодовых деревьев с помощью почки или глазка. Обычно такую ​​прививку делают весной. В марте-апреле для него используют прорастающий глазок.

Прививку проводят так: из однолетней веточки (привоя) обрезают часть коры с почкой, называемой щитком, и вставляется в Т-образный разрез на стволе дерева — подвое.

Прививка яблони весной в расщеп

Прививка яблони в расщеп — это способ, когда садовник присоединяет одну часть дерева — черенок — к другой части дерева, обычно ветви. Этот метод называют в расщеп потому, что для прививки на ветке делают небольшой надрез, который расширяют и в него вставляют черешок.

Этот метод хорошо подходит, если хочешь изменить сорт яблок или обновить дерево, например если дерево стало старым или не дает хорошего урожая. Вместо того чтобы сажать новую яблоню, можно просто привить новый сорт к старой.

Как весной прививать яблоню методом копулировки

При копулировке две ветки или побеги соединяют так, чтобы они образовали одно общее растение. Чаще это делают для того, чтобы вывести новые сорта или омолодить дерево.

Процесс выглядит так: сначала на двух ветвях делают косые срезы (если бы разрезали под углом, а не прямо). Это делается для того, чтобы срезы хорошо соединялись и между ними была большая площадь контакта. Затем эти срезы плотно прикладывают друг к другу, чтобы части растений были как можно ближе.

Чтобы эти ветви крепко срослись, их обычно совмещают лентой или пленкой, так они не разойдутся. Через некоторое время на месте среза образуются новые ткани, и ветви соединятся в одно целое.

Через 10-15 дней после прививки нужно осмотреть дерево и проверить, прижилось ли оно. Посмотреть, не засохла ли почка на привитой веточке и зажила ли рана. Если же привой не прижился, ранку нужно замазать садовым варом и повторить прививку весной или летом.

