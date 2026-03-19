У Чехії ініціювали перегляд правил захисту для українців: кого можуть позбавити статусу з 2027 року

Чеський уряд пропонує запровадити вибірковість у наданні тимчасового захисту, виключивши з переліку отримувачів чоловіків призовного віку та вихідців із регіонів України, де наразі не ведуться активні бойові дії.

Про плани реформування міграційної політики повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар в інтерв’ю виданню Novinky. За його словами, зміни можуть набути чинності вже з початку 2027 року.

У Чехії пропонують позбавити статусу частину українців з 2027 року

Чеська сторона пропонує розділити підходи до надання захисту за двома ключовими ознаками:

На думку Метнара, мешканці західних областей України, які вважаються «відносно безпечними», не повинні мати автоматичного права на статус біженця в ЄС;

Міністр висловився за припинення дії тимчасового захисту для українських чоловіків працездатного віку. Він підкреслив, що це відповідає інтересам самої України, яка потребує людей як для захисту на фронті, так і для перспективної повоєнної відбудови територій.

Україна зацікавлена в тому, щоб її громадяни залишалися вдома або поверталися для відновлення країни. Це тривалий шлях, який потребує людського ресурсу, — зазначив очільник МВС Чехії.

Оскільки статус тимчасового захисту регулюється на рівні загальноєвропейських директив, Чехія не може змінити правила в односторонньому порядку. Наразі тривають консультації з країнами, що несуть найбільший міграційний тягар. Зокрема, питання вже обговорювалося з німецьким колегою Александром Добріндтом.

Згідно з актуальними даними Євростату, лідерами за кількістю прийнятих українців є:

Німеччина (понад 1,26 млн осіб);

Польща (близько 966 тис. осіб);

Чехія (майже 397 тис. осіб).

Економічні ризики та опір бізнесу

Попри політичну волю щодо обмежень, урядовці змушені рахуватися з реаліями внутрішнього ринку праці. Чеські роботодавці неодноразово застерігали: масовий від’їзд українців може спричинити стагнацію в багатьох секторах економіки. Відтак, МВС Чехії намагається знайти збалансований підхід, який би враховував і безпекові потреби України, і стабільність європейського бізнесу.

Подальша доля ініціативи залежатиме від дебатів під головуванням Кіпру в ЄС. Очікується, що найближчими місяцями Брюссель сформує оновлену концепцію захисту для українців на період після 2026 року.

Цікаво, що у Польщі не планують надалі виплачувати допомогу всім українцям. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що право на виплати повинні мати лише ті, хто працює у країні.

