Пуля зашла через лоб в легкие: как воин пережил ранение и вернулся на фронт

Молодой боец ​​с позывным Схидный пережил настоящее чудо. Пуля попала ему в лоб, а затем он вдохнул ее в легкие, что сделало его ранение чрезвычайно сложным. Эта история, достойная сюжета блокбастера, имела счастливое продолжение: уже через несколько месяцев после выздоровления Схидный вернулся в ряды Вооруженных сил Украины.

Проглотил пулю, но выжил: история Схидного

Подразделение Схидного воюет на самом горячем, Покровском, направлении фронта. Михаил — так зовут парня — делится, что занимается не только боевой работой, но и обучением новых парней. Ему 25 лет, он родился и вырос в Донецкой области.

Сегодня Михаил тренирует очередных прибывших бойцов. Парни устанавливают специальные кольца, чтобы учиться маневрировать дронами. Уже через 15 минут небо наполняется жужжанием.

Свое ранение Михаил получил прошлой осенью на Кураховском направлении. Тогда он был всего два месяца на передовой, пилот FPV и командир экипажа. Тут — прорыв. Россияне обходят с флангов и пилоты дронов вынуждены принимать стрелковый бой. В новостях это назвали “успеновским мешком”.

Враг подошел близко, прямо надо мной в двух метрах! Три штурмовика российских надо мной вылезают. Почти в полный рост. Я начинаю по ним стрелять и потом — бах — оглушило.

Парень не понял, где ранен. Чувствовал шум в голове. Ранение произошло в голову, о чем ему сказали побратимы.

Все время после ранения Михаил был в сознании. Несколько часов ждал эвакуации. Повезло, что не было сильного кровотечения, ведь на голову турникет не наложишь.

Повезло, что пуля зашла насквозь и попала в толстую кость в черепе. Она задержалась и вошла в носовую пазуху. Она туда попала, и я как-то ее вдохнул. Я даже не чувствовал этого, как вдыхаю. Я был в шоке.

Парень, услышав разговоры врачей, подумал, что грезит. Ведь при чем здесь легкие, если ранение было в голову? Достать пулю из легких удалось без повреждений. И уже через месяц после ранения он встал на ноги. И менее чем через пять месяцев снова был на фронте.

Парень мог не возвращаться на фронт. Делится, что Донецкая область — его родной край, который он хочет защищать. Михаил прошел российскую оккупацию в 2014 году, и тогда ВСУ быстро освободили его родной город.

Я знаю, что такое “русский мир” уже давно. И я против этого. Поэтому решил, пока идет война, буду помогать чем смогу.

