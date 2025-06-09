Когда День Святого Духа и почему его празднуют после Троицы

В воскресенье, 8 июня 2025 года, православные верующие Украины отмечали Троицу, праздник, когда в церквях вспоминают, как на учеников Иисуса сошел Святой Дух.

А на следующий день – особый праздник, Святого Духа, когда все молятся, чтобы Дух помогал в жизни и направлял мысли. Это продолжение Троицы, больше о Дне Святого Духа — в материале.

Когда День Святого Духа

В Украине этот праздник отмечают в понедельник после Троицы. У него плавающая дата, потому что этот праздник зависит от Пасхи.

В 2025 году День Святого Духа выпадает на 9 июня.

Как возник День Святого Духа

Этот День посвящен описанному в Библии событию, которое произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа.

В это время на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Апостолы стали говорить на разных языках, проповедовать на них и понесли христианскую веру по всему миру.

Так родилась Христианская церковь.

Что нельзя делать в День Святого Духа

Этот день люди издавна пытались провести спокойно, потому что верили, что и сама земля отдыхает. Потому считалось, что в этот день нельзя копать, косить, работать в поле.

В семьях должен был царить мир: нельзя было ссориться, кричать, выяснять отношения, потому что говорили, что Дух поселяется только там, где покой и согласие.

Даже венчаний и крестин в этот праздник пытались избегать, потому что верили: это не время для новых начинаний.

Что можно делать на День Святого Духа

В традициях Дня тесно соединены христианские и древние языческие обряды, столетиями они органично дополняла друг друга.

Нужно ли идти в церковь и какая там служба в праздник

Да, на следующий день после Троицы люди по традиции идут в церковь, где во время службы читают отрывки из Библии. Затем священник совершает Божественную литургию, а после нее обычно читают молитвы к Святому Духу — просят у него ума, силы, веры, любви.

Вот одна из самых известных молитв:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,

Иже везде сый и вся исполняяй,

Сокровище благих

И жизни Подателю,

приди и вселись в нас,

и очисти нас от всякой скверны,

и спаси, Блаже, души наши.

В некоторых храмах еще и освящают зелень — это могут быть травы и цветы, которые люди потом несут домой и считают оберегом.

Что нужно делать по народным верованиям

На Троицу люди издавна украшают свои дома ветвями деревьев и душистыми травами: мятой, полынью, любистком и тимьяном. Считается, что такая зелень оберегает дом от всего злого, приносит здоровье и гармонию.

День Святого Духа всегда был не только церковным, но и народным праздником. Девушки плели венки, гадали на суженого, а старшие хозяйки наблюдали за травами: которая выросла лучше — такая энергия будет преобладать весь год.

Если мята — то год будет спокойный и душевный, а если много полыни, будешь под высшей защитой.

В целом, этот день имеет символическое значение особого времени единения с природой и с чем-то более глубоким, невидимым, но существенным и живым.

Поинтересуйся также, какие еще запреты существуют на Троицу, читай, что можно и нельзя делать на Троицу 2025 года.

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