Що садити в червні: список культур, які встигнуть до осені дати урожай

Якщо холодна погода завадила тобі посадити город у травні, не біда: у червні він ще цілком придатний для посадок — можна садити чимало культур і встигнути зібрати гарний врожай до осені.

Що саме можна садити у червні в Україні — ми підготували для тебе перелік усіх культур.

Що можна садити у червні на городі

Червень для городника — гаряча пора, і не лише тому, що спека нарешті дістається й України. В цей період можна садити більшість овочевих культур, а також квіти та трави.

Єдина умова: у червні, коли сонце швидко висушує ґрунт, не забувай вчасно поливати рослини, щоб вони не висохли. І подбай про мульчування — укрий ґрунт соломою, скошеною травою або торфом.

Овочі, які можна садити у червні

Усі ці овочі швидко дозрівають або витримують пізні строки посадки:

редис — ранні сорти будуть готові вже за 20–30 днів;

квасоля — дозріває за 50–70 днів;

буряк — ранні сорти, збирати будь готовий вже через 40–60 днів;

морква — підходить для зберігання, збирають восени;

Трави та зелень, яку можна посіяти в червні

Більшість трав і зелені швидко сходить і підростає за пару тижнів, єдиним обмеженням може бути надмірна спека, яка не дасть пробитися насінню. Тож тут справа за тобою — вчасно поливай.

кріп, петрушка — добре сіяти кілька разів протягом літа;

салат (листовий, качанний) — збираємо через 25–45 днів;

рукола — швидко зростає, готова за 25–30 днів;

шпинат — вибирай теплолюбні сорти;

базилік — добре росте в теплі, сіємо прямо в ґрунт;

коріандр (кінза) — зелень буде готова через 30–40 днів;

цибуля на перо — із насіння або сіянки.

Розсаду яких культур можна посадити в червні на городі

Розсаду можна висаджувати й у червні, зазвичай вона вже має добре розвинену кореневу систему і швидко адаптується до нових умов.

томати — цілком встигнуть дозріти;

баклажани — варто вирощувати, якщо літо тепле;

перець солодкий — для пізнього збору врожаю;

капуста — буде готова для зберігання на зиму;

броколі — добре переносить літню посадку;

цвітна капуста — посаджена в червні, дасть врожай у серпні-вересні;

кабачки, гарбузи, патисони — садимо у відкритий ґрунт і розсадою, і насінням.

Які квіти можна садити в червні

Однорічники, які зацвітуть вже цього ж літа:

календула — зацвітають через 40–50 днів.

айстри — червневий посів цілком встигає зацвісти до серпня.

цинії — цвітуть до заморозків;

космея — витривала, квітує влітку і восени;

алісум — низькорослі квіти для бордюрів;

матіола (нічна фіалка) — дасть приємний аромат у вечірній час.

настурція — яскрава й невибаглива квітка.

Багаторічники. які зацвітуть наступного року:

рудбекія;

дельфініум;

гвоздика багаторічна;

лаванда (саджанцями або насінням);

Чи можна у червні садити картоплю

Так, варто садити картоплю й у червні, але готуйся копати її у вересні-жовтні. До речі, така бульба добре зберігається. Щоб червнева посадка вдалася, краще обирай ранньостиглі або середньостиглі сорти, регулярно поливай, мульчуй та захищай від колорадських жуків.

Досвідчені господарі кажуть, що пізня посадка дає навіть смачніший урожай.

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