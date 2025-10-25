Посівний календар на 2025 рік: сприятливі дні для посадки города в Україні

Чи можна збільшити врожай, правильно використовуючи фази Місяця? Довготривалі спостереження підтверджують: так, і майже на 50%!

Аби отримати бажаний результат, роби сільськогосподарські роботи, дотримуючись сприятливих для росту рослин дат. Посівний календар садовода та городника на 2025 рік — для тебе у матеріалі.

Як фази Місяця впливають на врожайність

Місяць спричиняє припливи та відливи океанів на Землі. Оскільки рослини містять до 80% води, Місяць також впливає на процес сокоруху у їхніх клітинах.

У різні фази місячного циклу змінюється рух рідин. Наприклад, насіння, посаджене на Місяць, що росте, зазвичай проростає швидше і дружніше. У цей час вода в ґрунті піднімається, забезпечуючи насіння великою кількістю вологи, що сприяє врожайності.

Тому в агрономії важливо враховувати місячні цикли для вибору оптимальних періодів для посадки рослин.

Молодик — не рекомендується садити рослини, оскільки вони погано приживаються. Це час сприятливий для боротьби зі шкідниками, обрізки та видалення слабких сходів.

Місяць, що росте — підходить для посадки рослин з надземними плодами, пересадки, розпушування і обробки від хвороб.

Повний місяць — не час для посадки або пересадки, але можна збирати врожай, підживлювати й обробляти рослини від шкідників.

Місяць, що спадає — гарний час для догляду за коренеплодами і посадки цибулинних, але не для пересаджування, пікіровки та обрізки.

Посівний календар на 2025 рік

Січень

Найбільш сприятливі дні для посіву в січні: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 і 31 січня.

Несприятливі дні: 6, 29.

Молодик — 1, 28, 29, 30, 31 січня.

Місяць, що росте — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Повний Місяць — 12, 13, 14, 15.

Місяць, що спадає — 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

У січні ти можеш сіяти:

зелень: базилік, петрушка, кріп, лаванда, чебрець;

базилік, петрушка, кріп, лаванда, чебрець; овочі: цибуля, селера, перець, баклажан, помідори (для розсади);

цибуля, селера, перець, баклажан, помідори (для розсади); фрукти (ягоди): полуниця, чорниця (з насіння).

Висів рослин проводять вдома або в теплицях.

Загалом січень — хороший місяць для багатьох садових робіт. Посівний календар на 2025 звертає увагу, що у січні можна займатися обрізанням гілок, боротьбою зі шкідниками, внесенням органіки, а також посадкою рослин.

Лютий

Посівний календар садівника та городника на 2025 рік складений з урахуванням фаз Місяця і їхнім впливом на ріст рослин.

У другому місяці 2025 року сприятливими днями вважаються: 1, 4, 5, 8-10, 18-19, 23-24 і 26 лютого.

Несприятливі дні: 27.

Молодик — 27, 28 лютого.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Повний Місяць — 11, 12, 13, 14.

Місяць, що спадає — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

У лютому можеш сіяти:

овочі: редька, перець (солодкий і гострий), помідори (ранні сорти), баклажан, цибуля (чорнушка), селера (корінь і зелень), капуста (кольорова, броколі, білі — ранні сорти);

редька, перець (солодкий і гострий), помідори (ранні сорти), баклажан, цибуля (чорнушка), селера (корінь і зелень), капуста (кольорова, броколі, білі — ранні сорти); зелень: п етрушка, к ріп, б азилік, ц ибуля, салати;

фрукти та ягоди (для розсади): п олуниця (садова полуниця).

Більш детальну інформацію тобі дасть окремий посівний календар на лютий 2025, читай про вдалі дні для садово-городніх справ.

Березень

Сприятливі дні для посіву рослин: 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-28, 31 березня.

Несприятливі дні: 28, 30.

Молодик — 1, 28, 29, 30 березня.

Місяць, що росте — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31.

Повний Місяць — 13, 14, 15, 16.

Місяць, що спадає — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

У березні можна сіяти:

овочі : томати, перці (солодкі та гострі), баклажани, капуста (білокачанна, броколі, цвітна), цибуля (на розсаду), селера (коренева і черешкова);

: томати, перці (солодкі та гострі), баклажани, капуста (білокачанна, броколі, цвітна), цибуля (на розсаду), селера (коренева і черешкова); фрукти (ягоди) : п олуниця (насінням);

: п зелень: к ріп, п етрушка, б азилік, ш пинат, с алати, ц ибуля на зелень.

Деякі культури краще сіяти в теплиці або на підвіконні для розсади.

Також посівний календар на 2025 рік радить активно приступати у березні до прополювання і проріджування рослин, щеплення дерев і чагарників, заготівлі та укоріненні живців, заготівлі насіння.

Квітень

Сприятливі дні для посадки у квітні 2025 року: 1, 4, 5, 14, 15, 19,20, 23, 24, 28 квітня.

Несприятливі дні: 26, 27.

Молодик — 26, 27, 28, 29 квітня.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30.

Повний Місяць — 11, 12, 13, 14.

Місяць, що спадає — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

У квітні рекомендують сіяти:

овочі: м орква, б уряк, р едька, ц ибуля (на ріпку та зелень), ч асник, к апуста (біла, кольорова, броколі), г орох;

м фрукти та ягоди: су ниця та полуниця (саджанці), аґрус, м алина (розсада);

су зелень та прянощі: п етрушка, кріп, б азилік (для розсади), м ’ята, ч ебрець, с алат, ш пинат.

Якщо клімат теплий, можеш сіяти ранні сорти помідорів, перцю та огірків безпосередньо в землю.

Посівний календар на 2025 рік радить у квітні розпочинати висадку першої розсади у відкритий грунт чи теплицю, посадки плодових дерев та ягідних кущів, заготівлі та вкорінення живців.

Травень

У травні сприятливі дні для посадки: 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21. 22, 25, 26, 29, 30 число.

Несприятливі дні: 4, 19, 23, 26, 27.

Молодик — 26, 27, 28

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31.

Повний Місяць — 11, 12, 13, 14.

Місяць, що спадає — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

У травні можеш сіяти:

овочі: морква, буряк, редька, ріпа, капуста (біла, броколі, кольорова), кабачки, гарбуз, огірки, квасоля, горох, салат, шпинат;

плоди (ягоди): полуниця (насіння або саджанці), суниця, кавуни, дині;

трави (зелень): кріп, петрушка, кінза, базилік, м’ята, чебрець, розмарин, селера.

Все залежить від регіону, але загалом травень — це чудовий час, щоб посадити більшість культур! Посівний календар садівника та городника 2025 радить зайнятися пересаджуванням і пікіруванням рослин, щепленням дерев і чагарників, рихленням, підгортанням, перекопуванням, культивацією та іншими роботи біля кореневої системи рослин. А також посадкою декоративних дерев і чагарників.

Червень

Найкращі дні для висаджування рослин у червні 2025 року: 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22. 26 числа.

Несприятливі дні: 16, 21. 25.

Молодик — 24, 25, 26 червня.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30.

Повний Місяць — 10, 11, 12, 13.

Місяць, що спадає — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

У червні можна посадити такі рослини:

овочі: м орква, б уряк, к васоля, о гірки, п омідори (розсада), к абачки, б роколі, редька;

м фрукти та ягоди: я блуні, груші (живці), м алина (розсада), смородина;

я трави: п етрушка, к ріп, ш авлія, б азилік, м еліса, ч ебрець.

Цей час підходить для посадки розсади, а також для продовження посіву тих рослин, які добре розвиваються в теплі часи.

Посівний календар 2025 пропонує звернути особливу увагу на пересадку і пікірування рослин, їхнє прополювання і проріджування. А також на внесення мінеральних добрив.

Липень

У липні 2025 року сприятливі дні для посадки — 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29.

Несприятливі дні: 13, 25, 26.

Молодик — 23, 24, 25, 26 липня.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31.

Повний Місяць — 9, 10, 11, 12.

Місяць, що спадає — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

У липні можеш посадити:

овочі: к васоля, горох, м орква (пізнього посіву), р едька (для осіннього врожаю);

фрукти та я годи : смородина, малина, агрус — пересадка або вкорінення нових кущів, висадка п ерсиків та яблунь;

трави: к ріп, петрушка, базилік, м’ята, с алат, шпинат, естрагон, чебрець.

Ці рослини добре йдуть у ріст при посадці в середині літа, коли тепло і достатньо вологи для росту.

Посівний календар 2025 звертає увагу, що у найспекотніший місяць літа не варто планувати щеплення дерев та кущів.

Серпень

Сприятливі дні для висадки рослин у серпні 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30.

Несприятливі дні: 22, 23.

Молодик — 22, 23, 24 серпня.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Повний Місяць — 8, 9, 10.

Місяць, що спадає — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

У серпні можеш посадити осінні та зимові культури

овочі: редька, шпинат, дайкон, броколі, капуста (пізні сорти);

фрукти : живці ягідних чагарників, таких як малина та смородина;

: трави: петрушка, кріп, м’ята, базилік (якщо погода дозволяє).

Цей час підходить для підготовки до осіннього сезону та вирощування зелені.

Посівний календар на 2025 рік виділяє особливо сприятливі дати для збирання врожаю та насіння — 16, 19, 20 липня. Овочі та фрукти, заготовлені в ці дні, будуть добре зберігатися і не псуватимуться тривалий час.

Вересень

Сприятливі для посадки дні у серпні 2025 року: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 24, 26, 27, 28.

Несприятливі дні: 20,21.

Молодик — 20, 21, 22, 23 вересня.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Повний Місяць — 6, 7, 8, 9.

Місяць, що спадає — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

У вересні можеш посадити такі овочі, фрукти та трави:

овочі : редька, шпинат, салат, редис часник, цибуля;

: редька, шпинат, салат, редис часник, цибуля; плоди : пізні сорти яблунь, слив, винограду (якщо клімат дозволяє).

: пізні сорти яблунь, слив, винограду (якщо клімат дозволяє). трави: петрушка, кріп, базилік (на підвіконні), м’ята.

Також посівний календар 2025 радить у вересні підготувати землю до деяких культур, які плодоноситимуть у наступному сезоні, наприклад, для полуниці або моркви.

Жовтень

Сприятливі для посадки дні у жовтні: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30.

Несприятливі дні: 20, 21.

Молодик — 20, 21, 22, 23 жовтня.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Повний Місяць — 6, 7, 8.

Місяць, що спадає — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

У жовтні можеш посадити такі овочі, фрукти та трави:

овочі : часник, шпинат, редька, морква, цибуля;

фруктові дерева: яблуня, груша, слива — посадка дерев, якщо погода дозволяє.. виноград, малина, смородина;

яблуня, груша, слива — посадка дерев, якщо погода дозволяє.. виноград, малина, смородина; трави: петрушка, кріп, коріандр, м’ята — у відкритому ґрунті або в теплиці.

Листопад

Найкращі дні для посадки рослин у листопаді 2025 року: 1, 2, 4, 6, 9, 13, 23, 24, 26, 27, 29, 30.

Несприятливі дні: немає.

Молодик — 18, 19, 20, 21, 22 листопада.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Повний Місяць — 4, 5, 6.

Місяць, що спадає — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

У листопаді можна садити такі овочі, фрукти і трави:

овочі : часник, цибуля (сіянка), морква (у південних регіонах), спаржа (у теплицях);

: часник, цибуля (сіянка), морква (у південних регіонах), спаржа (у теплицях); трави: петрушка (у теплиці), кріп (у теплиці), шпинат (у теплиці);

петрушка (у теплиці), кріп (у теплиці), шпинат (у теплиці); фрукти: деякі сорти яблунь та інших дерев (осіння посадка, у регіонах з м’яким кліматом).

Основне — це зимові культури, стійкі до холоду, або ті, які можна вирощувати в теплицях.

Посівний календар 2025 звертає увагу, що у листопаді запізно займатися живцюванням та пікіруванням. Але це ще вдалий час для посадки декоративних рослин та дерев, для пересаджування плодових дерев (звісно, за умов помірної прохолоди).

Грудень

Сприятливі дні для посадки у грудні 2025 — 5, 7, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 31.

Несприятливі дні: 19.

Молодик — 18, 19, 20, 21 грудня.

Місяць, що росте — 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Повний Місяць — 4, 5, 6.

Місяць, що спадає — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

У грудні можеш посадити наступні овочі, фрукти та трави в теплицю або на підвіконня:

овочі : редька, цибуля (на перо), шпинат, петрушка, горох (сорти для мікрохвильових печей);

: редька, цибуля (на перо), шпинат, петрушка, горох (сорти для мікрохвильових печей); плоди : цитрусові фрукти (у теплиці), ківі (через живці);

: цитрусові фрукти (у теплиці), ківі (через живці); трави: базилік, м’ята, кріп, кінза, чебрець (у горщиках).

Посівний календар 2025 радить сіяти їх у грудні в теплому приміщенні або на підвіконні, щоб забезпечити бажану температуру та освітлення.

