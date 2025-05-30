Что сажать в июне: список культур, которые успеют к осени дать урожай

Если холодная погода помешала тебе посадить огород в мае, не беда: в июне он вполне пригоден для посадок — можно сажать немало культур и успеть собрать хороший урожай к осени.

Что именно можно сажать в июне в Украине — мы подготовили для тебя список всех культур.

Что можно сажать в июне на огороде

Июнь для огородника — горячая пора, и не только потому, что жара наконец-то доберется и до Украины. В этот период можно сажать большинство овощных культур, а также цветы и травы.

Единственное условие: в июне, когда солнце быстро высушивает почву, не забывай вовремя поливать растения, чтобы они не высохли. И позаботься о мульчировании — укрой грунт соломой, скошенной травой или торфом.

Овощи, которые можно сажать в июне

Все эти овощи быстро созревают или выдерживают поздние сроки посадки:

редис — ранние сорта будут готовы уже через 20–30 дней;

фасоль — созревает за 50–70 дней;

свекла — ранние сорта, собирать любой готовый уже через 40–60 дней;

морковь — подходит для хранения, собирают осенью;

Травы и зелень, которую можно посеять в июне

Большинство трав и зелени быстро всходит и подрастает за пару недель, единственным ограничением может быть чрезмерная жара, которая не даст пробиться семенам. Так что здесь дело за тобой — вовремя поливай.

укроп, петрушка — хорошо сеять несколько раз в течение лета;

салат (листовой, кочанный) — собираем через 25–45 дней;

руккола — быстро растет, готова за 25–30 дней;

шпинат — выбирай теплолюбивые сорта;

базилик — хорошо растет в тепле, сеем прямо в грунт;

кориандр (кинза) — зелень будет готова через 30–40 дней;

лук на перо — из семян или сеянки.

Рассаду каких культур можно садить в июне на огороде

Рассаду можно высаживать и в июне, обычно она имеет хорошо развитую корневую систему и быстро адаптируется к новым условиям.

томаты — вполне успеют созреть;

баклажаны — следует выращивать, если лето теплое;

перец сладкий — для позднего сбора урожая;

капуста — будет готова для хранения на зиму;

брокколи — хорошо переносит летнюю посадку;

цветная капуста — посаженная в июне, даст урожай в августе-сентябре;

кабачки, тыквы, патиссоны — сажаем в открытую почву и рассадой, и семенами.

Какие цветы можно сажать в июне

Однолетники, которые зацветут уже этим же летом:

календула — зацветают через 40–50 дней;

астры — июньский посев вполне успевает зацвести до августа;

цинии — цветут до заморозков;

космея — выносливая, цветет летом и осенью;

алисум — низкорослые цветы для бордюров;

матиола (ночная фиалка) — даст приятный аромат в вечернее время.

настурция — яркий и неприхотливый цветок.

Многолетники, которые зацветут в следующем году:

рудбекия;

дельфиниум;

гвоздика многолетняя;

лаванда (саженцами или семенами);

Можно ли в июне сажать картошку

Да, стоит сажать картофель и в июне, но готовься копать его в сентябре-октябре. Кстати, такие клубни хорошо сохраняются. Чтобы июньская посадка удалась, лучше выбирай раннеспелые или среднеспелые сорта, регулярно поливай, мульчируй и защищай от колорадских жуков.

Опытные хозяева говорят, что поздняя посадка дает даже более вкусный урожай.

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