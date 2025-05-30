Стиль жизни Садоводство и огород

Что сажать в июне: список культур, которые успеют к осени дать урожай

Ольга Петухова, редактор сайта 30 мая 2025, 16:45
что посадить в июне
Фото Pexels

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