Что сажать в июне: список культур, которые успеют к осени дать урожай

Фото Pexels Если холодная погода помешала тебе посадить огород в мае, не беда: в июне он вполне пригоден для посадок — можно сажать немало культур и успеть собрать хороший урожай к осени. Что именно можно сажать в июне в Украине — мы подготовили для тебя список всех культур. Что можно сажать в июне на огороде Июнь для огородника — горячая пора, и не только потому, что жара наконец-то доберется и до Украины. В этот период можно сажать большинство овощных культур, а также цветы и травы.Единственное условие: в июне, когда солнце быстро высушивает почву, не забывай вовремя поливать растения, чтобы они не высохли. И позаботься о мульчировании — укрой грунт соломой, скошенной травой или торфом. Читать по теме Как сеять морковь, чтобы не прорывать: хитрости, которые избавят от лишней прополки Все хитрости, как негусто посеять мелкие семена моркови, а потом не прорывать ее — читай в нашем материале Овощи, которые можно сажать в июне Все эти овощи быстро созревают или выдерживают поздние сроки посадки: редис — ранние сорта будут готовы уже через 20–30 дней; фасоль — созревает за 50–70 дней; свекла — ранние сорта, собирать любой готовый уже через 40–60 дней; морковь — подходит для хранения, собирают осенью; Травы и зелень, которую можно посеять в июне Большинство трав и зелени быстро всходит и подрастает за пару недель, единственным ограничением может быть чрезмерная жара, которая не даст пробиться семенам. Так что здесь дело за тобой — вовремя поливай. укроп, петрушка — хорошо сеять несколько раз в течение лета; салат (листовой, кочанный) — собираем через 25–45 дней; руккола — быстро растет, готова за 25–30 дней; шпинат — выбирай теплолюбивые сорта; базилик — хорошо растет в тепле, сеем прямо в грунт; кориандр (кинза) — зелень будет готова через 30–40 дней; лук на перо — из семян или сеянки. Рассаду каких культур можно садить в июне на огороде Рассаду можно высаживать и в июне, обычно она имеет хорошо развитую корневую систему и быстро адаптируется к новым условиям. томаты — вполне успеют созреть; баклажаны — следует выращивать, если лето теплое; перец сладкий — для позднего сбора урожая; капуста — будет готова для хранения на зиму; брокколи — хорошо переносит летнюю посадку; цветная капуста — посаженная в июне, даст урожай в августе-сентябре; кабачки, тыквы, патиссоны — сажаем в открытую почву и рассадой, и семенами. Pexels Какие цветы можно сажать в июне Однолетники, которые зацветут уже этим же летом: календула — зацветают через 40–50 дней; астры — июньский посев вполне успевает зацвести до августа; цинии — цветут до заморозков; космея — выносливая, цветет летом и осенью; алисум — низкорослые цветы для бордюров; матиола (ночная фиалка) — даст приятный аромат в вечернее время. настурция — яркий и неприхотливый цветок. Многолетники, которые зацветут в следующем году: рудбекия; дельфиниум; гвоздика многолетняя; лаванда (саженцами или семенами); Можно ли в июне сажать картошку Да, стоит сажать картофель и в июне, но готовься копать его в сентябре-октябре. Кстати, такие клубни хорошо сохраняются. Чтобы июньская посадка удалась, лучше выбирай раннеспелые или среднеспелые сорта, регулярно поливай, мульчируй и защищай от колорадских жуков. Опытные хозяева говорят, что поздняя посадка дает даже более вкусный урожай. Поинтересуйтесь также: посевной календарь на 2025 год, благоприятные дни для посадки города в Украине. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter